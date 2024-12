Política Governo federal anuncia R$ 546,6 bilhões para o desenvolvimento da agricultura no Brasil

Recursos serão aplicados por meio da Nova Indústria Brasil para impulsionar cadeias agroindustriais

O governo federal anunciou nesta terça-feira (03) R$ 546,6 bilhões em investimentos públicos e privados para a Nova Indústria Brasil — Missão 1 (Missão 1 NIB). A política tem o objetivo desenvolver cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para promover segurança alimentar, nutricional e energética.

Do total anunciado, R$ 250,2 bilhões serão oriundos de recursos públicos em linhas de crédito, dos quais R$ 198,1 bilhões foram alocados em 2023 e 2024. Os outros R$ 52,18 bilhões estarão disponíveis para o período de 2024 a 2026. Já o setor privado prevê investimentos de R$ 296,3 bilhões até 2029.

O programa também estabelece metas para 2026 e 2033, aprovadas pelo CNDI (Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial): meta 1: elevar o crescimento do PIB Renda Agroindústria para 3% ao ano, em 2026, e 6% ao ano, em 2033; meta 2: aumentar a mecanização da agricultura familiar para 28%, em 2026, e 35%, em 2033; meta 3: aumentar a tecnificação da agricultura familiar para 43%, em 2026, e 66%, em 2033.

O CNDI também estabeleceu o desenvolvimento da cadeia produtiva da agricultura de precisão, com estímulo à produção nacional de drones, como uma das prioridades da missão 1.

O governo também quer adensar a cadeia de produção de fertilizantes e biofertilizantes e fortalecer a produção nacional de máquinas agrícolas e suas partes e componentes. A cerimônia também marca a inclusão do Banco do Brasil ao Plano Mais Produção (P+P) como novo braço de financiamento da NIB. As linhas de crédito do banco destinadas à NIB somam R$ 101 bilhões.

Outras medidas

Durante o evento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou o decreto criando o Programa Nacional de Pesquisa e Inovação para a Agricultura Familiar e Agroecologia. A iniciativa tem como objetivo promover ações de pesquisa e inovação voltadas para a Agricultura Familiar, com ênfase na transição agroecológica.

Na cerimônia, também foi assinado o acordo de cooperação técnica entre Ministério de Desenvolvimento Agrário e a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos para a ampliação do desenvolvimento e acesso a máquinas e equipamentos adequados para a agricultura familiar brasileira.

