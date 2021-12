Porto Alegre Governo federal autoriza concessionária a captar até R$ 80 milhões para investir na iluminação pública de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

Prefeito (C) destacou que investimento irá modernizar o parque de iluminação pública da Capital Foto: Mateus Raugust/PMPA Prefeito destacou que investimento irá modernizar o parque de iluminação pública da Capital. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

Em ato no Salão Nobre o Paço Municipal, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, assinou nesta quinta-feira (16), portaria que autoriza a IP Sul Concessionária de Iluminação Pública S/A a captar até R$ 80 milhões por meio de debêntures (títulos de dívidas) incentivadas, para investimentos no parque de iluminação pública de Porto Alegre. O investimento total será de R$ 162,6 milhões, sendo que os demais R$ 82,6 milhões serão investidos pela própria concessionária.

Os recursos poderão ser direcionados para implantação, instalação, recuperação, modernização, melhoria da eficiência e expansão da rede municipal de iluminação pública, além da criação de centro de controle operacional, de sistema de telegestão e de projetos de iluminação de destaque.

“Falar de iluminação pública é falar de modernização, segurança e qualidade de vida. Esse novos recursos significam que Porto Alegre terá ainda mais ferramentas para avançar na sua estratégia de cidade inteligente”, afirmou o ministro.

O prefeito reforçou que essa captação autorizada deverá acelerar a modernização que já alcançou 30 bairros na cidade, superando os 20 mil pontos de luz, dos 100 mil previstos.

“Avançamos com consistência neste ano, com a determinação de começar dos bairros mais afastados, que mais precisam, em direção ao Centro. Com essa nova capacidade de investimento vamos trabalhar junto ao consórcio para acelerar tudo o que for possível, porque iluminação é segurança”, enfatizou o prefeito.

