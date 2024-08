Política Governo federal cria grupo de trabalho para discutir transporte aéreo de animais domésticos

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

Cão Joca, de 5 anos, morreu após transporte aéreo Foto: Reprodução/Instagram Cão Joca, de 5 anos, morreu após transporte aéreo Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal oficializou a criação de um GT (grupo de trabalho) multidisciplinar para debater medidas sobre o transporte aéreo de animais domésticos no Brasil. O anúncio sobre a comissão ocorreu no mês passado, mas só foi oficializado em publicação no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (19).

Nas redes sociais, Costa Filho classificou a criação da comissão como um “avanço importante para a regulação do transporte aéreo” e disse que sugestões enviadas pela sociedade serão analisadas pelo grupo.

“Ao final desta análise, o governo federal criará as regras que serão seguidas por todas as empresas aéreas e pelos aeroportos brasileiros”, escreveu.

O GT será comandado pelo ministério de Portos e Aeroportos, chefiado por Silvio Costa Filho, e terá a participação dos ministérios do Direitos Humanos, do Meio Ambiente, da Saúde e da Agricultura. Também vão integrar a comissão a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) e o Conselho Nacional de Medicina Veterinária.

O assunto passou a ser discutido após a morte do cão Joca, de 5 anos, em voo da Gol, em abril deste ano. Um laudo da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP constatou que a morte do animal foi causada por um choque cardiogênico, possivelmente causado por hipertermia.

