Domingo, 10 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Governo federal e o setor imobiliário discutem nova solução para financiar moradias no Brasil

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Membros da Fazenda e representantes do setor discutem o tema nesta segunda-feira (11)

Foto: Reprodução
Segundo apuração da CNN, membros da Fazenda e representantes do setor discutem tema na segunda-feira (11); entenda propostas de cada um. (Foto: Reprodução)

Enquanto o governo federal estuda a possibilidade de acabar com o direcionamento da poupança ao financiamento imobiliário como uma solução para aumentar a disponibilidade de crédito para moradias no Brasil, o setor privado tem ressalva à proposta e sugere alternativa a este modelo.

Segundo apuração da CNN, há uma reunião marcada para esta segunda-feira (11) entre membros do Ministério da Fazenda e representantes do setor imobiliário para debater o tema.

Hoje, 65% dos recursos captados pelos bancos da poupança precisam ser direcionados ao crédito imobiliário; 15% estão livres para operações mais rentáveis; e 20% ficam com o BC (Banco Central) na forma de compulsório.

A proposta estudada pelo governo é permitir a livre utilização dos recursos pelos bancos em operações rentáveis, com a contrapartida de as instituições concederem crédito imobiliário em montante equivalente ao captado.  O setor privado vê a mudança como abrupta e teme danos ao sistema.

A proposta alternativa do segmento prevê manter o percentual do direcionamento da poupança em 65% e liberar gradualmente três quartos do que hoje é compulsório — equivalente a 15% do total da poupança.

Para garantir a segurança do sistema após a liberação do compulsório, a pedida é uma linha de redesconto. Basicamente, caso um banco tenha escassez de capital, poderia recorrer a esta fonte, que teria juro equivalente ao da poupança, utilizando títulos públicos como garantia.

Atualmente o SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) acumula em torno de R$ 750 bilhões. Com a liberação de três quartos do compulsório, o crédito imobiliário ganharia um impulso em torno de R$ 115 bilhões.

O restante do valor do compulsório seria utilizado, na proposta do setor privado, para testar gradualmente o modelo em estudo pelo governo federal, em que há liberação do valor para captação com a contrapartida de concessão de crédito em igual montante.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Lula fala por telefone com Putin e discute guerra na Ucrânia
Ação contra Bolsonaro por suposta tentativa de golpe avança à fase decisiva no Supremo nesta semana
https://www.osul.com.br/governo-federal-e-o-setor-imobiliario-discutem-nova-solucao-para-financiar-moradias-no-brasil/ Governo federal e o setor imobiliário discutem nova solução para financiar moradias no Brasil 2025-08-10
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Ucrânia e União Europeia se unem antes do encontro de Trump e Putin, marcado para sexta-feira
Porto Alegre Latrocínios e outras mortes violentas despencam em Porto Alegre
Política Senador Flávio diz que Bolsonaro é preso político e critica medidas no Dia dos Pais
Mundo Primeiro-ministro de Israel promete “terminar o trabalho” contra o Hamas
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra alta de 6,4% nas vendas no segundo trimestre de 2025
Mundo Presidente da Ucrânia agradece à Europa enquanto busca lugar à mesa com os Estados Unidos e a Rússia
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.560 vagas de emprego
Grêmio Na Arena, Grêmio enfrenta o Sport pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro
Brasil Metade das demissões em 2024 no Brasil foi causada por questões comportamentais
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 12 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Pode te interessar

Economia Guerra comercial: empresa gaúcha Taurus decide transferir sua principal linha de montagem de armas do RS para os Estados Unidos

Economia Petrobras afunda na Bolsa com dividendos abaixo do esperado; dólar sobe com eleições no radar

Economia No Supremo, ministro Flávio Dino vota a favor de INSS pagar benefício a mulheres vítimas de violência doméstica

Economia Saques da poupança superam os depósitos em R$ 6,25 bilhões em julho