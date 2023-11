Economia Governo federal emite primeiro título verde em dólar no mercado internacional

De acordo com o Tesouro, foi emitido benchmark com validade de 7 anos e vencimento em 2031

O Tesouro Nacional emitiu o primeiro título verde em dólar no mercado internacional na manhã desta segunda-feira (13). Segundo a pasta, a operação será liderada pelos bancos Itaú BBA, J.P. Morgan e Santander. O balanço dos títulos vendidos será divulgado ao final do dia.

De acordo com o Tesouro, foi emitido um benchmark com validade de 7 anos e vencimento em 2031. O Tesouro afirma ainda que o montante de recursos captados será alocado em “ações que impulsionem a sustentabilidade e contribuam para a mitigação de mudanças climáticas, para a conservação de recursos naturais e para o desenvolvimento social”.

Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a expectativa é que o valor inicial da emissão dos títulos verdes deva corresponder a R$ 10 bilhões. Os títulos verdes fazem parte do Arcabouço Brasileiro Para Títulos Soberanos Sustentáveis, lançado pelo governo brasileiro em setembro, em Nova York.

O documento traça diretrizes para a emissão de títulos de dívida verde no exterior. A ideia é contribuir diretamente para a promoção do desenvolvimento sustentável e proteção do meio ambiente no País. O documento, dividido em sete seções, lista normas e categorias de atividades associadas a benefícios ambientais e sociais.

Dentre as iniciativas com a etiqueta verde, o Tesouro destacou a preservação ambiental dos biomas nativos, inclusive com o controle do desmatamento da Amazônia e Cerrado, o fomento ao Fundo Clima, a produção de energia renovável, a eficiência energética e a gestão sustentável dos recursos naturais.

