O registro será excluído em casos de solicitação por parte do motorista; quando houver registro de infração de trânsito; quando o cadastrado tiver o direito de dirigir suspenso; quando a carteira de motorista estiver cassada ou vencida há mais de 30 dias e se o cadastrado estiver cumprindo pena privativa de liberdade.

“Trata-se, portanto, de cadastro inovador que visa valorizar as boas práticas dos condutores e estimular o respeito às leis de trânsito, trazendo maior segurança para as vias brasileiras”, afirmou o governo federal.

A medida faz parte das mudanças na lei de trânsito aprovadas no Congresso Nacional em 2020. Além da criação do Registro Nacional Positivo de Condutores, houve a ampliação de 20 para 40 pontos do limite para a suspensão da CNH (carteira nacional de habilitação) e o aumento da validade do documento para até dez anos.