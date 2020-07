Educação Governo federal exonera secretário de Regulação e Supervisão do Ensino Superior do Ministério da Educação

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Ricardo Braga, ex-secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC Foto: Luís Fortes/MEC Ricardo Braga, ex-secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC. (Foto: Luís Fortes/MEC) Foto: Luís Fortes/MEC

O governo federal exonerou o Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC (Ministério da Educação), Ricardo Braga. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (29) e foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto.

Não foi publicado ainda no DOU o nome do substituto do ex-secretário. Também não foi informada na publicação no Diário Oficial o motivo da exoneração.

Ricardo Braga havia sido nomeado secretário Especial de Cultura em setembro de 2019, cargo do qual foi exonerado em novembro para assumir o posto no MEC.

Economista, Ricardo Braga tem carreira construída no setor financeiro, em gestão de pessoas e em fusões e aquisições de empresas. Ele já trabalhou no Banco Votorantim e na multinacional Andbank Brasil S.A.

Braga também tem experiência na gestão de operações e investimentos com Certificação de Gestor e Administrador de Investimentos da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Em 10 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro anunciou o professor e pastor Milton Ribeiro como novo ministro da Educação. Com graduação em Teologia e Direito, mestre em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor em educação pela Universidade de São Paulo, Ribeiro tomou posse em 16 de julho.

