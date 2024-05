Política Governo federal inclui cooperativas e bancos do Rio Grande do Sul em programa com empréstimos subsidiados

16 de maio de 2024

O governo federal decidiu incluir bancos estaduais e cooperativas do Rio Grande do Sul entre as instituições financeiras que poderão conceder crédito para pequenos empresários que sofreram perdas com a calamidade vivida pelos gaúchos.

A informação foi confirmada por fontes dos MDIC (ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço) e do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

O governo federal vai colocar à disposição dos gaúchos mais uma rodada do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). A ideia é que os empresários afetados pelas chuvas tenham até 40% de desconto em empréstimos. Ou seja, se pegarem R$ 100 mil emprestados, a dívida ficará em R$ 60 mil.

Inicialmente, apenas o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal teriam recursos à disposição, assim como na enchente do ano passado. No entanto, em reunião nesta quarta-feira (15), parlamentares pediram ao vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, para que instituições locais pudessem liberar o empréstimo para facilitar o acesso aos empresários que ainda estão com dificuldades de se locomover em meio a água e a lama nas cidades do Rio Grande do Sul.

O projeto será gerido pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte para companhias que tenham faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. O valor máximo por empresa ficará em cerca de R$ 150 mil.

De acordo com a medida provisória publicada no fim de semana, R$ 1 bilhão em crédito extraordinário será disponibilizado para bancar o subsídio no âmbito do Pronampe.

