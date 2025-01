Saúde Governo federal lança ações para se antecipar a período de alta da dengue no Brasil

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Método que infecta mosquitos com bactéria será ampliado a 40 cidades Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Saúde instalou nesta quinta-feira (09) o COE (Centro de Operações de Emergência) para dengue e outras arboviroses no Brasil. De acordo com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a ideia é coordenar o planejamento e a reposta por meio do diálogo constante com estados, municípios, pesquisadores e instituições científicas, além de outras pastas.

Dentre as ações previstas estão se antecipar ao período sazonal da dengue para adequar as redes de saúde; mitigar riscos para evitar casos e óbitos; ampliar medidas preventivas para melhor preparar estados e municípios; e uma articulação nacional para resposta a eventuais situações classificadas como críticas.

Vacina

De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, a pasta já adquiriu todo o estoque de vacinas contra a dengue disponibilizado pelo fabricante para 2025: 9,5 milhões de doses.

A estratégia do governo federal, segundo Ethel, é intensificar a imunização contra a dengue entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos neste ano, sobretudo diante de um estoque de cerca de 3 milhões de doses distribuídas aos estados e municípios em 2024 e que ainda não foram aplicadas.

Cenário epidemiológico

Em 2024, o Brasil registrou 6,4 milhões de casos prováveis de dengue e 6 mil óbitos, de acordo com o painel de atualização de casos de arboviroses do ministério. Já em 2025, até esta quarta-feira (08), foram notificados 10,1 mil casos prováveis e 10 mortes em investigação por dengue.

