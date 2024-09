Brasil Governo federal lança programa que facilita crédito a pequenos provedores de internet

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

Acessa Crédito Telecom busca ampliar rede de banda larga fixa em pequenos municípios, com prioridade para locais com comunidades indígenas e quilombolas Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo federal lançou nesta terça-feira (24) o Programa Acessa Crédito Telecom, que tem como objetivos expandir as redes de banda larga fixa no Brasil e impulsionar a transformação digital em todo o país.

O programa é uma parceria do MCom (Ministério das Comunicações) e do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Ele usa recursos do FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações) para promover acesso a crédito e instrumentos de garantias para pequenos provedores regionais de internet.

No evento de lançamento, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ressaltou a importância de ampliar o acesso equitativo a serviços de telecomunicações no Brasil e diminuir as discrepâncias regionais, citando a importância do FUST para isso.

“O FUST passou décadas sem ser utilizado, mas no ano passado conseguimos destravá-lo e estamos usando os recursos para ampliar a conectividade e a inclusão digital no Brasil”, disse

Em 2023, o BID aprovou um empréstimo de 100 milhões de dólares para o MCom destinar a projetos de ampliação da cobertura de banda larga fixa no Brasil. Segundo o ministro, parte do valor será destinado a pequenos provedores de internet para investimento em municípios com menos de 30 mil habitantes, com prioridade para locais com comunidades quilombolas, tradicionais e indígenas.

A outra parte será destinada à implementação de um sistema de tecnologia da informação para diminuir assimetrias entre provedores e instituições financeiras de crédito.

De acordo com o governo, a melhoria da infraestrutura de internet promovida pelo programa poderá beneficiar centenas de municípios ao atender escolas, postos de saúde, delegacias, órgãos públicos e residências.

O presidente do BID, Luis Guillermo Alarcón, afirmou no evento que a transformação digital é uma das principais ferramentas para impulsionar o desenvolvimento econômico e social de longo prazo no Brasil e que a conectividade é fundamental nesse esforço.

“O desafio do acesos ao crédito é crucial aos pequenos provedores e internet, que hoje respondem por mais de 90% do mercado em municípios com menos de 30 mil habitantes”, completou. Conforme o secretário de telecomunicações, Hermano Tercius, a previsão é que os recursos passem a ser liberados a partir do início de 2025.

