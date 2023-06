Rio Grande do Sul Governo federal mantém a Força Nacional de Segurança na Terra Indígena Nonoai, no Norte do Rio Grande do Sul

23 de junho de 2023

Foto: Tom Costa/MJSP

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a permanência, por mais 90 dias, da Força Nacional de Segurança Pública na Terra Indígena Nonoai, no Norte do Rio Grande do Sul.

Segundo a pasta, os agentes atuarão em apoio à Polícia Federal pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (23).

Localizada perto da divisa com Santa Cataria, a região foi alvo de conflitos de terra causados por invasores que promovem o arrendamento do solo para plantio de grãos.

A reserva possui cerca de 20 mil hectares de extensão territorial nos municípios de Alpestre, Nonoai, Gramado dos Loureiros, Planalto e Rio dos Índios, onde vivem indígenas Kaingang e Guarani.

