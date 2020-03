Colunistas Governo federal pega carona na privatização da Sulgás

Por Flavio Pereira | 9 de março de 2020

Sulgás, a estatal gaúcha na lista das privatizações. (Foto divulgação)

A intenção do Governo Federal de vender a sua participação no mercado de concessões de gás em vários estados, inclui interesse em harmonizar seu cronograma com o processo de privatização da Sulgás,no Rio Grande do Sul. Existe o interesse do governo federal, em encaixar a venda da participação na Sulgás, Gaspetro, da Petrobrás.

Expectativa: venda no primeiro trimestre de 2021

O governo gaúcho detém 51% das ações da Sulgás,seguido pela Gaspetro, da Petrobrás,com 25%. A expectativa do governo gaúcho, projeta a venda da Sulgás para o primeiro trimestre de 2021. Até lá, serão cumpridas etapas, como o envio à Assembléia Legislativa do projeto de lei que regulamenta o mercado do gás no Rio Grande do Sul. A margem de erro neste cronograma e mínima, graças à parceria com o BNDEs, e consultorias que detém expertise na estruturação de negócios deste porte.

Fechamento do materno-infantil da PUC prejudica Faculdade de Medicina

O fechamento do serviço materno-infantil do Hospital São Lucas, mantido pela PUC em Porto Alegre,e que realiza atendimentos pelo SUS, traz um prejuízo direto à residência médica da sua Faculdade de Medicina. A série de protestos, e o movimento forte feito pelo Cremers (Conselho Regional de Medicina) fizeram a PUC recuar. Mas,ao que tudo indica,o recuo é meramente estratégico. A decisão de fechar o materno-infantil já estaria tomada.

Dia da Mulher na Assembléia.

A Assembléia Legislativa marcou para a próxima quarta-feira, solene alusiva ao Dia Internacional da Mulher e entrega do Troféu Mulher Cidadã. No mesmo dia, a deputada Kelly Moraes (PTB) passará o comando da Procuradoria Especial da Mulher para a deputada Silvana Covatti (PP).

Alinhando as pautas

O governador Eduardo Leite participa na manhã desta segunda-feira, do café da manhã com deputados federais e senadores da bancada gaúcha na Assembléia Legislativa. A busca de soluções em Brasília para o enfrentamento da estiagem, está na pauta da reunião.

Preliminares do protesto dia 15

A declaração do presidente Jair Bolsonaro sábado a favor dos protestos do dia 15 desagradou os presidentes da Câmara, do Senado e do STF (Supremo Tribunal Federal).

O presidente pediu, em discurso em Boa Vista (RR), que a população participe das manifestações e afirmou que “político que tem medo de rua não serve para ser político.” A declaração de Bolsonaro deu-se após afirmação do presidente da Câmara Rodrigo Maia,de que Jair Bolsonaro, por ações do entorno do seu governo, afugenta investimentos do país.

