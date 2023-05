Brasil Governo federal publica edital do Enem 2023

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O edital do Enem 2023 foi publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda (8).

Interessados em participar da edição deste ano já podem conferir o cronograma e as regras no site do governo federal.

O período de inscrições será de 5 a 16 de junho. Já as provas serão aplicadas em dois domingos: 5 e 12 de novembro. Conforme o edital, as provas ocorrerão no período da tarde. A abertura dos portões ocorrerá às 12h com fechamento às 13h. No primeiro dia (5/11) a aplicação do exame acontece das 13h30min às 19h, e das 13h30min às 18h30min, no segundo dia (12/11).

O Inep também divulgou os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Quem tiver a solicitação ou a justificativa indeferida poderá entrar com recurso até a próxima sexta-feira (12).

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes. Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni). Os resultados, ainda, são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, como por intermédio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/governo-federal-publica-edital-do-enem-2023/

Governo federal publica edital do Enem 2023

2023-05-08