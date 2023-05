Educação Governo federal quer ampliar em 1 milhão o número de vagas de tempo integral nas escolas

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

A meta é alcançar, até o ano de 2026, cerca de 3,2 milhões de matrículas. (Foto: Marcelo Camargo/ABr)

O governo federal lançou, nesta sexta-feira (12), o Programa Escola em Tempo Integral, com o objetivo de ampliar em 1 milhão de matrículas a oferta de tempo integral nas escolas de educação básica de todo o Brasil. A meta é alcançar, até o ano de 2026, cerca de 3,2 milhões de matrículas. O anúncio ocorreu em Fortaleza (CE), no Centro de Eventos, com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana. Antes, Lula e Camilo visitaram a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Johnson, na capital cearense, um exemplo do modelo proposto pelo novo programa.

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância do Programa, que beneficiará crianças e jovens desde a creche até o ensino médio. “Nós vamos lançar uma meta inicial de um milhão de novas matrículas. O Governo Federal, através do MEC, vai disponibilizar 4 bilhões de reais para induzir essa política de tempo integral em todo o Brasil”, ressaltou.

Segundo ele, no Brasil somente 15% das escolas tem ensino em tempo integral. “O prefeito, o governador, o secretário, a secretária vão poder fazer o seu plano. Se ele quer na creche, no ensino fundamental, no ensino médio. O MEC vai apoiar tecnicamente e financeiramente essa política”, observou.

Financiamento

Camilo Santana anunciou, em primeira mão, que será aberta uma linha de crédito para estados e municípios, primeiro por meio do banco da Corporação Andina de Fomento (CAF), que disponibilizará R$ 2,5 bilhões para que estados e municípios construam novas escolas no país.

Segundo o ministro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também abrirá financiamento para que governadores e prefeitos construam escolas novas de tempo integral. “A escola em tempo integral vai estar toda conectada com o que há de mais moderno, tecnologicamente, equipamento para o aluno e para o professor. A escola vai ter o apoio da comunidade, porque a escola de tempo integral não é só para aumentar o tempo. É para acolher as pessoas. Acolher bem o aluno. É para dar oportunidade e valorizar o professor”, comentou.

Ao final de seu discurso, Camilo Santana destacou que a educação é o sonho de todo pai e toda mãe. “É um sonho ter um filho estudando numa boa escola, tendo uma boa profissão e tendo uma vida digna. Viva a educação do Brasil!”, comemorou.

O presidente Lula afirmou que o governo está colocando tijolo por tijolo no lugar, “não existe na história da humanidade de nenhum país que conseguiu se desenvolver sem antes investir na educação. Investir na educação não é colocar uma criança na escola, porque a criança precisa de uma merenda escolar. Investir na educação é fazer escola no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino universitário de qualidade. Quanto mais qualidade tiver o ensino, a universidade, a escola técnica e o ensino fundamental, mais qualificado vai ser aquela pessoa que está estudando”, ressaltou.

Lula afirmou ainda que o governo não quer cuidar apenas da educação, mas também da segurança do jovem na escola. “A tranquilidade da mãe é muito importante… da mãe colocar o filho em uma escola em tempo integral, sair para trabalhar e saber que a criança está bem cuidada. Já colocamos 3 milhões de reais para combater a violência nas escolas, estimulada pela utilização da internet”, lembrou.

Governadores

Na abertura do evento, o governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas, enalteceu o novo programa do Governo Federal e lembrou que 70% das escolas do ensino médio no Ceará já são em tempo integral. Vários governadores estavam presentes durante o anúncio. O governador informou que no Ceará, a escola integral paga piso salarial aos professores da rede pública estadual e já estabeleceu um aumento. “Chegamos a um entendimento com os professores e implementamos os 14.95% na carreira”, disse.

A estudante Nicole Jovino, da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Johnson, representando todos os estudantes do Brasil, também falou na cerimônia. “Sou testemunha do que significa para nós, jovens, a oferta do ensino em tempo integral, garantindo educação de qualidade, mais conhecimento e oportunidades. Esse modelo oferece não apenas mais tempo em sala de aula, mas também uma atenção maior dos professores, que nos proporcionam uma escola mais atrativa e aprendizado potencializado”, afirmou.

Segundo a estudante, na escola em tempo integral há uma relação mais próxima e mais leve com toda a comunidade escolar, em um ambiente acolhedor, saudável e seguro. “Por todos esses aspectos, o ensino torna-se mais completo ajudando em nosso crescimento humano em nosso futuro acadêmico e profissional” concluiu.

