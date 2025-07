Política Governo federal recomenda cautela a ministros para evitar vitimização de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Gleisi Hoffmann determinou a exclusão de post que parabenizava PF por operação na casa de ex-presidente. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Palácio do Planalto tem recomendado cautela a seus ministros ao tratar da decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de pôr uma tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro. A orientação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva é para que não se dê margem a um discurso de perseguição política, comum entre bolsonaristas.

Os ministros Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação) têm sido porta-vozes da recomendação.

Apesar disso, a conta oficial do governo federal publicou um vídeo com a legenda “sextou com S de soberania”, horas após a operação da Polícia Federal (PF). O vídeo faz um enaltecimento do Brasil e reforça o discurso de patriotismo intensificado pelo governo desde o anúncio do tarifaço de Donald Trump.

Gleisi, por sua vez, chegou a determinar a exclusão de um post publicado por sua assessoria com alusões à PF e à sexta-feira. “Bom dia, PF! Sextou com busca e apreensão na casa do golpista. Grande dia!”.

A ministra disse que não tinha conhecimento da postagem e que não se deve brincar com coisa séria. “O governo está adotando uma postura de sobriedade em relação à situação. É um assunto da justiça, que tem conduzido respeitando o devido processo legal”, afirmou.

“Sobre post que modifiquei: A postagem foi feita sem meu conhecimento. Pedi para alterarem. Lamento que tenha sido feito ironia com assunto tão sério”, acrescentou.

Depois, Gleisi voltou a mencionar o tema em publicação nas redes sociais, mas sem comemorar a operação. A ministra respondeu ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), que havia defendido Bolsonaro e dito que “não haverá pacificação enquanto não encontrarmos o caminho do equilíbrio”.

“Quem interferiu ilegalmente no processo eleitoral brasileiro e comandou um golpe contra o resultado de eleições livres e justas foi Jair Bolsonaro. É ele que intenta sacrificar a honra e a soberania do País”, escreveu Gleisi.

Sem tomar conhecimento da orientação, o ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) publicou a notícia nas redes sociais e fez um gracejo, sugerindo que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se cuide na volta ao Brasil.

“O bananinha (Eduardo Bolsonaro) que se cuide porque ao voltar para o Brasil pode ter uma tornozeleira eletrônica esperando por ele aqui”, ironizou.

Na sequência, Teixeira listou o que, na sua opinião, são indícios de um plano de fuga de Bolsonaro. “1) Dormiu uma noite na embaixada da Hungria em Brasília; 2) o governador Tarcísio de Freitas (de São Paulo) foi ao STF pedir a liberação do passaporte de Bolsonaro ; 3) seu filho Eduardo foi aos EUA pedir para Donald Trump pressionar o judiciário brasileiro para absolver Bolsonaro”, publicou.

O ministro Luiz Marinho também fez uma postagem sobre a operação. “TOC, TOC, TOC! Agora, um possível plano de fuga ficou mais difícil. O Supremo Tribunal Federal determinou uso de tornozeleira eletrônica no ex-presidente golpista, e a Polícia Federal já cumpriu a decisão da Justiça. Como não é uma joia das “Arábias”, não poderá ser desviada nem vendida”, escreveu.

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, chamou a operação de vitória contra o golpismo. O deputado afirmou que a operação decorre de um inquérito que teve origem em uma representação criminal protocolada por ele em maio contra Eduardo Bolsonaro.

“E, em 11/7/25, ao denunciar a tentativa de Tarcísio (de Freitas, governador de São Paulo) de facilitar a fuga de Jair, reforçamos a urgência da medida cautelar de monitoramento eletrônico com tornozeleira. É uma vitória do Estado de Direito contra o golpismo transnacional”, diz na publicação.

Liderança do governo Lula na Câmara, José Guimarães também se manifestou. “Atacar as instituições, conspirar contra a Constituição e desrespeitar a vontade do povo são crimes graves que não podem ficar impunes”.

Outros integrantes do PT comemoraram nas redes sociais a ação contra Bolsonaro, mas dirigentes do partido têm desestimulado um foco sobre o assunto. “Bolsonaro é problema do Ministério Público e do Judiciário”, disse o presidente eleito do PT, Edinho Silva.

A ideia da cúpula petista é manter o foco do debate público em discussões sobre justiça tributária e soberania nacional.

Essas duas pautas unificaram os discursos do partido e do governo nas últimas semanas e são apontadas como responsáveis pela oscilação positiva na popularidade de Lula detectada em pesquisas de opinião.

Uma semana após o tarifaço do presidente dos Estados Unidos contra o Brasil e de uma série de declarações da família Bolsonaro e do próprio americano explorando a medida para fazer pressão contra a ação penal da trama golpista em que Bolsonaro é réu, o ex-presidente foi alvo, ne última sexta-feira (18), de operação da PF e terá que usar tornozeleira eletrônica. (Com informações da Folha de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/governo-federal-recomenda-cautela-a-ministros-para-evitar-vitimizacao-de-bolsonaro/

Governo federal recomenda cautela a ministros para evitar vitimização de Bolsonaro

2025-07-21