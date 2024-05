Rio Grande do Sul Governo federal reconhece o decreto de calamidade pública do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Presidente Lula (E) esteve em Santa Maria, na Região Central do Estado, ao lado do governador Eduardo Leite Foto: Ricardo Stuckert/PR Ricardo Stuckert / PR Foto: Ricardo Stuckert/PR

O governo federal reconheceu o decreto de calamidade pública do governo do Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, na tarde desta quinta-feira (02), durante pronunciamento em Santa Maria, na Região Central do Estado.

“Quando o governo decreta uma emergência, nós não temos esperado o dia seguinte para reconhecer. Conforme orientação do presidente, nós reconhecemos sumariamente o decreto do governo do Estado. Hoje, o governador Eduardo vai fazer uma atualização da Defesa Civil estadual e faz a republicação com o anexo dos municípios [afetados]”, afirmou o ministro.

O governo do RS decretou estado de calamidade pública em todo o estado por causa das fortes chuvas que atingem o Estado desde a última sexta-feira (26). O decreto, que tem duração prevista de 180 dias. Conforme o governo estadual, o texto destaca que o RS está sendo atingido por “chuvas intensas, alagamentos, granizo, inundações, enxurradas e vendavais de grande intensidade, sendo classificados como desastres de Nível III – caracterizados por danos e prejuízos elevados”.

O decreto de estado de calamidade pública é o reconhecimento legal, pelo Poder Público, de uma situação anormal, provocada por desastres, e que causa sérios danos à comunidade afetada, inclusive à segurança e/ou à vida das pessoas. Durante o pronunciamento de autoridades em Santa Maria, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, anunciou que as Forças Armadas colocaram à disposição oito aeronaves, podendo chegar a 16. Além disso, a operação conta com todas as tropas de engenharia dos três estados do Sul do Brasil.

