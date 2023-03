Rio Grande do Sul Governo federal repassa mais de R$ 701 mil para cidades afetadas por estiagem no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

Neste ano, já foram investidos mais de R$ 165 milhões em ações contra desastres no Brasil Foto: Arquivo/Emater Neste ano, já foram investidos mais de R$ 165 milhões em ações contra desastres no Brasil (Foto: Arquivo/Emater) Foto: Arquivo/Emater

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou o repasse de mais de R$ 5,4 milhões para doze cidades do país atingidas por desastres naturais.

As portarias com a liberação dos recursos foram publicadas na edição desta sexta-feira (03) do Diário Oficial da União. Neste ano, já foram investidos mais de R$ 165 milhões em ações contra desastres no Brasil.

Dessas cidades, cinco ficam no Rio Grande do Sul e passam por um período de estiagem. Elas vão contar, juntas, com R$ 701 mil. Cerrito receberá R$ 134 mil para alugar caminhão-pipa, compra de reservatório de água potável para transporte de água e aquisição de 155 kits de alimentação; São Martinho da Serra vai ter à disposição mais de R$ 109,7 mil para comprar cestas básicas e um caminhão-pipa, com capacidade para carregar seis mil litros de água; Miraguaí terá R$ 165 mil para adquirir cestas de alimentos.

Também em solo gaúcho, Barra do Guarita receberá R$ 130 mil para comprar cestas básicas; e Boqueirão do Leão usará R$ 162,4 mil para alugar caminhão-pipa e comprar cestas básicas.

