Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) decidiu nesta segunda-feira (29) suspender as vendas de pacotes de viagens com datas flexíveis (sem uma data fixa para a realização) da empresa Hurb, antigo Hotel Urbano. A medida é temporária e vai durar até que a empresa comprove “capacidade de cumprir com o contratado”.

Segundo o órgão vinculado ao Ministério da Justiça, a decisão foi tomada em razão das “irregularidades encontradas nas práticas comerciais da companhia”.

A Hurb é uma agência de hotéis online e tem passado por uma crise. Nas últimas semanas, alguns hotéis e pousadas suspenderam reservas de hospedagens feitas pela plataforma após atrasos ou falta de pagamentos por parte da Hurb.

Clientes usaram as redes sociais para reclamar de problemas nas reservas, voos e hospedagens. Os turistas relatam a preocupação com viagens marcadas e reclamam do atendimento da empresa.

Em abril, a Senacon abriu processo administrativo sancionador contra a agência e chegou a dar 48 horas para a empresa comprovar condições financeiras para cumprir com as vendas de pacotes de viagens para clientes.

A decisão desta segunda bloqueia temporariamente as vendas dos pacotes flexíveis até que a empresa apresente um “plano concreto de resolução” dos contratos anteriormente firmados e comprove que as falhas identificadas foram corrigidas.

De acordo com o secretário nacional do Consumidor, Wadih Damous, a medida foi adotada para que “não haja ainda mais prejuízo aos consumidores e consumidoras de todo o País”.

A empresa poderá ser multada em R$ 50 mil por dia em caso de descumprimento das exigências, além de estar sujeita a outras sanções administrativas.

Segundo a Senacon, no último dia 12, a Hurb firmou compromisso com o órgão de apresentar um plano de reestruturação para cumprir os contratos e responder todas as reclamações dos consumidores com “indicativo de resolução dos problemas”.

“A empresa se comprometeu a apresentar um plano para o cumprimento dos contratos já estabelecidos, mas o documento não trouxe informações suficientes e consistentes”, disse.

“Por isso, para que não haja ainda mais prejuízo aos consumidores e consumidoras de todo o país, nós resolvemos emitir uma medida cautelar para impedir que a Hurb continue comercializando pacotes, já que ela não tem demonstrado capacidade de cumprir com o contratado”, acrescentou.

