Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

A prova de vida é uma forma de provar que a pessoa está viva para continuar recebendo os pagamentos. Foto: Reprodução

A prova de vida obrigatória de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) vai mudar e passará a ser feita a partir do cruzamento entre as bases de dados do governo.

Com isso, a expectativa é de que o processo fique mais fácil. O governo ainda não deu detalhes sobre o que vai mudar. Haverá um evento nesta quarta-feira (2) para o presidente Jair Bolsonaro (PL) assinar uma portaria com as mudanças.

Elas valerão para os segurados que fizerem aniversário a partir da data da publicação da portaria. A prova de vida é um procedimento obrigatório para o segurado do INSS provar que está vido e continuar recebendo benefícios.

Caso os segurados não passem pelo processo, os valores são suspensos. Atualmente, cada pessoa precisa comparecer presencialmente ao banco responsável pelo pagamento do benefício e fazer a prova de vida por meio de biometria nos caixas eletrônicos ou no atendimento pessoal das agências, apresentando o cartão de débito e um documento com foto.

Idosos a partir de 80 anos ou pessoas com dificuldade de locomoção podem pedir visita em domicílio, mediante agendamento.

