Bem-Estar Governo federal vai testar vacina da tuberculose contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

"Ela não é um substituto da vacina, serve para aumentar a imunidade", disse ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. (Foto: Reprodução)

O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, participou nesta segunda-feira (05) da inauguração dos testes clínicos da vacina BCG, tradicionalmente usada no combate à tuberculose, em pacientes com a Covid-19.

“Ela não é um substituto da vacina, serve para aumentar a imunidade”, disse Pontes. O ministro do governo Jair Bolsonaro também inaugurou um laboratório para testes da Covid-19.

O MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações) investiu um milhão de reais nos testes, que serão conduzidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

De acordo com a pesquisa, os países que mantiveram a vacinação universal da BCG nas crianças, tiveram também uma melhor resposta no combate ao novo coronavírus e no tratamento dos casos mais graves.

Países bastante afetados pela Covid-19, como Estados Unidos, Espanha e Itália, não vacinam toda a população contra tuberculose, por exemplo. Mil profissionais de saúde serão testados, pois estão na linha de frente ao combate à doença.

Participam do ensaio, nos próximos meses, os hospitais Universitário Clementino Fraga Filho, Pedro Ernesto e Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moram. em São Paulo. O recrutamento durará dois meses e, no próximo ano, o estudo vai acompanhar os resultados.

O ministro também participou da inauguração do laboratório de campanha da UFRJ que terá capacidade de realizar 300 exames tipo PCR para detecção do coronavírus. São 12 no país. Segundo o MCTI, o Brasil terá capacidade de realizar 100 mil exames por mês após investimento de R$ 35 milhões.

