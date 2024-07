Notícias Para melhorar sua popularidade, governo foca em reduzir o preço dos alimentos

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Planalto aposta na ampliação do cultivo de arroz para melhorar aprovação. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio à anulação do leilão para importação de arroz e à alta da inflação de alimentos, com impacto na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o grupo de trabalho do governo que monitora os preços nas prateleiras dos supermercados voltou as atenções para a expansão do cultivo do cereal, um dos principais ingredientes do prato do brasileiro, ao lado do feijão.

No entorno de Lula, a percepção é de que a escalada do preço dos alimentos desde o ano passado, especialmente do arroz, refletiu-se na queda de avaliação do governo. Mas a curva de popularidade do presidente sofreu uma inflexão, conforme pesquisas divulgadas em julho. A ala política do governo atribui essa mudança de humor da população, entre outros fatores, à reversão da inflação dos alimentos, que caiu quase à metade entre fevereiro e março, de 0,95% para 0,53%, segundo o IPCA.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada em 10 de julho mostrou que a atuação de Lula é aprovada por 54% dos brasileiros, enquanto 43% dos entrevistados a reprovam. Em maio, os percentuais de aprovação e reprovação eram de 50% e 47%, respectivamente.

O desempenho positivo foi puxado, principalmente, por quem tem renda familiar de até 2 salários mínimos, em cuja faixa a aprovação de Lula subiu de 62% (maio) para 69% (julho).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/governo-foca-em-reduzir-preco-dos-alimentos-para-melhorar-popularidade/

Para melhorar sua popularidade, governo foca em reduzir o preço dos alimentos

2024-07-22