Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Unidade provisória funciona no bairro Jardim Carvalho (Zona Leste). (Foto: Divulgação/Secom-RS)

Devido à indisponibilidade temporária do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) por causa da inundação do Guaíba no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, o governo gaúcho montou um novo espaço para receber os gabinetes do governador e do vice, além das secretarias: O “Centro Administrativo de Contingência” (CAC).

O prédio está localizado na avenida Joaquim Porto Villanova nº 201, bairro Jardim Carvalho (Zona Leste). Adaptações estão sendo providenciadas pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), com apoio de instituições como Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e Caixa Econômica Federal, bem como doações do setor privado.

“Neste momento de dificuldades que o Estado enfrenta, contar com um local que dispõe de infraestrutura para reunir líderes e atender às necessidades do poder público é fundamental para garantir maior agilidade e eficiência ao trabalho realizado junto à população”, ressalta a titular da SPGG, Danielle Calazans.

O CAC funcionará das 8h às 19h. Inicialmente, o prédio terá um acesso restrito de servidores, que será ampliado conforme a estrutura for concluída. “Estamos trabalhando na ampliação dos espaços e, nos próximos dias, serão disponibilizadas novas áreas no modelo de coworking”, acrescenta Danielle.

Ainda não há previsão de quando o CAFF da Praia de Belas poderá ser novamente utilizado. O prédio (famoso por sua arquitetura com paredes laterais em forma curvilínea) fica em terreno ainda tomado pela enchente que atinge a capital gaúcha. Ali funciona a maior parte da estrutura e dos servidores das secretarias estaduais, além de abrigar em em anexo a sede da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa).

Tudo Fácil

A partir desta quinta-feira (16), das 9h às 15, a unidade Tudo Fácil da Zona Sul, em Porto Alegre, trabalha em regime de plantão para a entrega de documentos e informações. Já as filiais de Caxias do Sul (Serra) e Passo Fundo (Norte) atendem entre 10h e 17h, ao passo que a de Lajeado (Vale do Taquari) das 9h às 15h.

Para a emissão de certidão de nascimento e de casamento, os cidadãos podem procurar a unidade Tudo Fácil Zona Norte da capital, que está com plantão de cartório do meio-dia às 17h. Confira os endereços:

– Zona Sul – av. Wenceslau Escobar, 2.666, bairro Tristeza, Porto Alegre.

– Caxias do Sul – av. Rio Branco 425, bairro São Pellegrino (Bourbon Shopping San Pellegrino).

– Passo Fundo – av. Presidente Vargas, 1.610, bairro São Cristóvão (Passo Fundo Shopping).

– Lajeado – BR-386, Km 346, São Cristóvão (Shopping Lajeado).

– Zona Norte – av. Assis Brasil, 2.611, 3º pavimento, Passo D’Areia, Porto Alegre (Shopping Wallig).

Devido aos impactos das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul, as unidades listadas a seguir continuam fechadas e sem previsão de reabertura:

– Pelotas – rua Professor Dr. Araújo,14, Centro, Pelotas (Shopping Pop Center).

– Rio Grande – av. Engenheira Lúcia Maria Balbela Chiesa, 2.842 – Parque Res. São Pedro (Partage Shopping).

– Centro – av. Júlio De Castilhos, 235 – 3º andar, Porto Alegre (POP Center).

