Rio Grande do Sul Governo gaúcho alerta para mais chuvas e interdita quatro rodovias por risco de deslizamentos

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Conforme as projeções, os maiores volumes de precipitação devem ocorrer entre domingo (12) e segunda (13). Foto: Lauro Alves/Secom Conforme as projeções, os maiores volumes de precipitação devem ocorrer entre domingo (12) e segunda (13). (Foto: Lauro Alves/Secom) Foto: Lauro Alves/Secom

O governado gaúcho reforçou, nesta sexta-feira (10), o alerta acerca da previsão de mais chuvas no Rio Grande do Sul nos próximos dias. O governador Eduardo Leite chamou a atenção para as áreas de encostas, onde há risco real de novos deslizamentos. Diante do quadro, o governo estadual está bloqueando, preventivamente, trechos de quatro rodovias nas regiões da Serra e do Vale do Taquari.

Devido às previsões, o governador fez um apelo à população.

“Por favor, não retornem para áreas de risco. Teremos volumes de chuva que devem trazer ainda muitos transtornos. Além disso, há o risco nas estradas em locais onde há instabilidades no solo”, frisou.

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) está encaminhando a interdição da ERS-332, entre Arvorezinha e Encantado; da ERS-129, entre Estrela, Colinas e Roca Sales; da RSC-453 (Rota do Sol), na saída para Lajeado Grande; e da ERS-452, entre Vale Real, Feliz e Caxias do Sul. Nesses pontos, a liberação será feita apenas para veículos de emergência e para o transporte de produtos essenciais.

A meteorologista Cátia Valente, da Sala de Situação do Estado, explicou que as chuvas devem continuar, pelo menos, até a próxima segunda-feira (13/5) e reforçou o risco de deslizamentos.

“Essa é a nossa maior preocupação neste momento, principalmente em áreas elevadas e entre o Litoral Norte e a Serra gaúcha”, afirmou.

Conforme as projeções, os maiores volumes de precipitação devem ocorrer entre domingo (12) e segunda (13). “As chuvas já começaram a ocorrer em grande parte do Rio Grande do Sul. Os volumes maiores são em toda a Metade Norte, principalmente na região da Serra e do Litoral Norte. Também tem bastante chuva para a Região Metropolitana, e toda essa umidade será muito persistente”, acrescentou Cátia.

A meteorologista alertou, também, para os riscos de descargas elétricas, o que representa grande perigo, principalmente para as equipes de resgate.

O hidrólogo Pedro Camargo, da Sala de Situação, apontou que os rios – inclusive o Guaíba – podem voltar a subir.

“As regiões com maior chuva são a do Guaíba e Litoral Norte. Então, todos os rios que já foram afetados – Taquari, Caí, Sinos, Gravataí e Jacuí – devem atingir, novamente, a cota de inundação, e toda essa água vai se propagar para o Guaíba, que pode voltar a níveis atingidos anteriormente, chegando a 5 metros ou a 5,30 metros”, observou.

2024-05-10