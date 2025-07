Economia Governo gaúcho anuncia crédito de R$ 100 milhões para os exportadores atingidos pelo tarifaço de Donald Trump

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Leite anunciou o programa de auxílio aos exportadores após encontro com líderes empresariais no Palácio Piratini Foto: Maurício Tonetto/Secom Leite anunciou o programa de auxílio aos exportadores após encontro com líderes empresariais no Palácio Piratini. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

Para reduzir os impactos que as empresas gaúchas enfrentarão com a taxa de 50% aos produtos brasileiros imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prevista para entrar em vigor no dia 1º de agosto, o governador Eduardo Leite anunciou, na manhã desta sexta-feira (25), um programa de crédito de R$ 100 milhões, por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), para socorrer exportadores de diferentes setores.

O anúncio foi feito no Palácio Piratini, após reunião com entidades empresariais gaúchas. “Estamos articulando tudo que podemos em favor das nossas empresas gaúchas, especialmente aquelas que serão mais afetadas pelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. Estamos em um cenário de muitas incertezas, de evolução de todas as negociações e expectativa de revisão do tarifaço, mas tendo em vista que estamos há poucos dias da entrada em vigor dele, o programa via BRDE de R$ 100 milhões para suportar eventual oscilação de demanda reforça o compromisso do nosso governo em estar ao lado da indústria e das empresas que colaboram para o desenvolvimento do Rio Grande”, afirmou o governador.

Os juros serão equalizados com recursos do Fundo Impulsiona Sul, instituído pelo banco. Com isso, a linha de crédito para capital de giro aos exportadores terá um custo final entre 8% e 9% ao ano. Além do juro subsidiado, o prazo de pagamento será de 60 meses, com 12 meses de carência.

“O seu governo foi quem fez o primeiro movimento para apoiar as indústrias gaúchas. Nunca tivemos um Estado com atuação tão ágil em favor dos negócios e da economia do Rio Grande. Por isso, agradecemos muito a sua iniciativa, governador”, disse o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Cláudio Bier.

O financiamento estará disponível às empresas interessadas a partir do dia 4 de agosto. Poderão acessá-lo empresas de qualquer porte que tenham realizado exportações para o mercado norte-americano ao longo do ano passado ou no primeiro semestre de 2025.

“É um esforço muito grande no sentido de garantir fôlego para as empresas exportadoras neste momento de enormes incertezas. Enquanto as negociações não avançam, precisamos proteger empregos e prevenir prejuízos maiores”, disse o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior.

Como vai funcionar o programa

– Total disponível: R$ 100 milhões

– Forma: capital de giro

Prazos: 60 meses, com até 12 meses de carência inclusa

– Custo: IPCA + 4% a.a. (total entre 8% e 9% ao ano)

– Vigência: até dezembro de 2025

