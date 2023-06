Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia Gustavo Paim como o novo secretário-adjunto da Casa Civil

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

Ex-vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim é advogado e tem 45 anos Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta quarta-feira (21) o nome do advogado Gustavo Paim para ocupar o cargo de secretário-adjunto da Casa Civil. Ex-vice-prefeito de Porto Alegre e especialista em Direito Eleitoral, Paim retorna à vida pública.

“O Gustavo Paim é um profissional brilhante. Vem somar e ajudar a nossa equipe a atender as demandas da sociedade gaúcha”, explicou o chefe da Casa Civil, Artur Lemos.

“É sempre um prazer poder contribuir com a resolução dos problemas do Rio Grande do Sul. Acredito muito no projeto, acredito muito no governador Eduardo Leite, conheço parte da equipe de governo. Convidado, não podia me negar a ajudar”, disse Paim, que atualmente não tem filiação partidária.

Trajetória

Natural de Porto Alegre, tem 45 anos e é advogado. Foi vice-prefeito de Porto Alegre de 2017 a 2020, na gestão de Nelson Marchezan Jr. Em 2020, disputou o cargo de prefeito da Capital.

Em sua formação acadêmica, Paim é pós-doutorando em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa. Possui doutorado em Direito pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), é mestre em Direito pela PUC/RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), especialista em Administração Pública Eficaz pela UFRGS e graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC/RS.

Atua com a docência na área do Direito, em especial Direito Eleitoral e Direito Processual, lecionando na graduação da Unisinos e em diversos cursos de pós-graduação. É autor dos livros “Estabilização da tutela antecipada” e “Direito Eleitoral e segurança jurídica”.

