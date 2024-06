Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia investimento de R$ 9 milhões em melhorias no Aeroporto de Torres

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Terminal é mais uma alternativa ao Aeroporto Salgado Filho, que segue fechado em razão das enchentes de maio. Foto: Divulgação Terminal é mais uma alternativa ao Aeroporto Salgado Filho, que segue fechado em razão das enchentes de maio. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite anunciou o investimento de R$ 9 milhões para melhorias no Aeroporto Regional de Torres, no Litoral Norte. Leite informou que os recursos serão aplicados na infraestrutura do aeroporto, para que as companhias aéreas tenham interesse de utilizar o terminal como mais uma alternativa ao Aeroporto Salgado Filho, que segue fechado em razão das enchentes de maio.

“Melhorar a conexão aérea é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado, especialmente nessa situação emergencial que estamos vivenciando”, disse.

Atualmente, obras de recuperação da cobertura do terminal e do cercamento do aeroporto estão em andamento, com um custo de R$ 2 milhões. Na contratação emergencial do Papi (sigla que, em português, significa Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) para assegurar a aproximação precisa das aeronaves durante pousos e decolagens, será investido mais R$ 1,5 milhão.

O governo ainda iniciou processos para a aquisição de mobiliário e outros equipamentos, com valor previsto de R$ 400 mil. Além disso, estima-se que serão investidos cerca de R$ 5 milhões por ano na operação do aeroporto, incluindo a contratação de um operador, bombeiros e demais serviços necessários para o pleno funcionamento do terminal.

Na quinta-feira (27), Leite realizou uma série de reuniões, em São Paulo, com diretores de companhias aéreas que operam no Rio Grande do Sul. Ao lado do secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, o governador conversou com representantes das empresas Azul, Latam e Gol para discutir alternativas que auxiliem na ampliação do número de voos.

Antes da enchente, o Rio Grande do Sul tinha cerca de 2,8 mil voos mensais, sendo a maior parte, 2,4 mil, em Porto Alegre. Em junho, o Estado deve encerrar o mês com menos de 400 voos realizados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-anuncia-investimento-de-r-9-milhoes-em-melhorias-no-aeroporto-de-torres/

Governo gaúcho anuncia investimento de R$ 9 milhões em melhorias no Aeroporto de Torres

2024-06-29