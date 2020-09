Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia investimentos em rodovias no Sul do Estado

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

RS-706, em Cerrito, e RS-734, em Rio Grande, serão alvo dos investimentos Foto: Governo RS/Divulgação RS-706, em Cerrito, e RS-734, em Rio Grande, serão alvo dos investimentos. (Foto: Governo RS/Divulgação) Foto: Governo RS/Divulgação

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta segunda-feira (21), investimentos para duas rodovias do Sul do Estado.

No município de Cerrito, será concluído a rodovia de acesso à RS-706. Em Rio Grande, o anúncio foi de um decreto de isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para empresas interessadas a financiar a conclusão da duplicação da RS-734.

Porta de entrada para Cerrito, a RS-706 está com as obras paradas desde 2010. Faltam três quilômetros para a conclusão da rodovia, que dá acesso à cidade e também é a principal ligação entre Bagé e Jaguarão. O custo das obras é de aproximadamente R$ 2 milhões.

O projeto da RS-734, em Rio Grande, criado há alguns anos, ainda passa por reformulação e não tem um valor definido. A duplicação é considerada de extrema importância para o acesso ao município e também para a praia do Cassino. No verão, o fluxo de veículos aumenta na rodovia, chegando em média a 50 mil por final de semana

A projeção é de que as obras na RS-734 comecem ainda no primeiro trimestre de 2021. O projeto está sendo conduzido pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem). Duas empresas de diferentes setores demonstraram interesse na parceria para financiar as obras.

