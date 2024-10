Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia quase R$ 600 milhões em investimentos e incentivos para setores produtivos

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Segundo o governo, esses investimentos vão gerar 830 empregos diretos no Estado. Foto: Vitor Rosa/Secom

O governo gaúcho anunciou, nesta quarta-feira (9), investimentos de R$ 584 milhões em 19 empreendimentos no Rio Grande do Sul. Desse montante, cerca de R$ 146 milhões são provenientes de investimentos privados e mais de R$ 437,6 milhões serão oferecidos pelo Piratini na forma de incentivos para a implantação ou expansão de plantas industriais. Segundo o governo, esses investimentos vão gerar 830 empregos diretos no Estado.

“Estamos com um projeto de desenvolvimento que olha as diversas frentes, tanto os negócios em áreas consolidadas como os setores que consideramos portadores de futuro, os quais abrangem a transição energética. Estamos firmando diversos compromissos para fazer com que a capacidade empreendedora gaúcha aflore em forma de investimentos que gerem empregos e mudem a realidade das cidades e a vida das pessoas”, afirmou o governador Eduardo Leite.

Entre os empreendimentos que vão aportar recursos em plantas industriais no Estado, está a Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR), que vai investir cerca de R$ 96 milhões em uma planta de biometano em São Leopoldo, região do Vale do Sinos. A nova unidade terá capacidade de 34.000 m³ de produção diária de gás. As obras estão previstas para começar nos próximos meses, com entrega programada até o fim de 2026.

O outro é o Grupo Basso & Pancotte, que vai dispor mais de R$ 50 milhões em máquinas e equipamentos para construção de unidade fabril do ramo de produtos agropecuários, veterinários e pets em Nova Alvorada. O prazo estimado para início da implantação do projeto é março de 2025, com término calculado para janeiro de 2026.

Além desses anúncios, o governo firmou compromissos com 17 empreendimentos, de diversos segmentos, que receberão incentivos e benefícios fiscais do Estado para ampliar investimentos nas indústrias.

Governo gaúcho anuncia quase R$ 600 milhões em investimentos e incentivos para setores produtivos

