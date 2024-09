Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia R$ 11 milhões do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura para nova parceria com o setor

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

A demanda era uma reivindicação do setor produtivo para a realização de novas ações de fomento para a vitivinicultura. Foto: Cassiane Osório/Ascom Seapi

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) do Rio Grande do Sul anunciou a liberação de mais R$ 11,3 milhões do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis) para a execução de nova parceria. A demanda era uma reivindicação do setor produtivo para a realização de novas ações de fomento para a vitivinicultura.

O comunicado foi feito durante reunião do Conselho Deliberativo do Fundovitis, nesta segunda-feira (16), em Bento Gonçalves, com a participação do titular da Seapi, Clair Kuhn.

“Esses recursos garantem o desenvolvimento da vitivinicultura do Estado, principalmente após os eventos climáticos que o Rio Grande do Sul tem enfrentado. A excelência dos produtos gaúchos precisa ser conhecida por todos os brasileiros e até mesmo em nível internacional”, ressaltou Kuhn.

Atualmente, existe uma parceria firmada com o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura (Consevitis), no valor de R$ 33 milhões, que está em execução com vigência até fevereiro de 2026. Em 2024, até a presente data, houve a execução financeira de R$ 7,6 milhões.

O presidente do Consevitis-RS, Luciano Rebellatto, disse que a agenda foi muito positiva e que a vinda de representantes da secretaria até o setor mostra a aproximação entre as partes. “A partir dos próximos meses, já trabalharemos em um novo plano de trabalho, para execução a partir de 2025. Isso dá uma garantia de continuidade dos projetos”, afirmou.

Rebellatto destacou, ainda, que os recursos aportados pela Seapi são multiplicados por meio de aportes de outras entidades parceiras do Consevitis-RS, resultando em ações efetivas em prol do setor vitivinícola.

