Rio Grande do Sul Governo gaúcho apresenta ações na educação para o segundo semestre a estudantes da Rede Estadual

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Live detalhou novidades como caravanas e aulões de preparação para o Enem, além de final centralizada dos Jogos Escolares Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc Live detalhou novidades como caravanas e aulões de preparação para o Enem, além de final centralizada dos Jogos Escolares. (Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc) Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na semana que marca o Dia do Estudante, comemorado em 11 de agosto, a Seduc (Secretaria da Educação) transmitiu, na segunda-feira (12), a live Nossa Hora, destacando as principais ações para os alunos da Rede Estadual no segundo semestre.

O evento, realizado em Porto Alegre, contou com a apresentação da titular da Seduc, Raquel Teixeira, além da participação da secretária-adjunta, Stefanie Eskereski, e da diretora do Departamento de Gestão do Centro de Desenvolvimento dos Profissionais da Educação, Naomy de Oliveira.

Representando os alunos da Rede Estadual, cerca de 100 estudantes de quatro escolas estaduais – Fernando Ferrari, Castro Alves, Gomes Carneiro e Japão – também acompanharam presencialmente o encontro.

Após o recorde histórico de inscrições da rede pública gaúcha (88,9% dos concluintes do Ensino Médio) no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o objetivo agora é mobilizá-los e garantir o máximo de participação e aprovação nas provas. Raquel enfatizou que, apesar das dificuldades enfrentadas pelo Estado devido às enchentes, a determinação de superar os desafios se reflete no compromisso com a melhoria da educação.

“Na educação, a maneira que temos para mostrar ao Brasil que nós reconstruímos, recuperamos e saímos melhores e maiores é enfrentando e vencendo a desigualdade, o abandono e a evasão escolar”, ressaltou a titular da pasta.

As iniciativas que serão realizadas até o final do ano letivo envolvem atividades de reforço e preparação para o Enem. “É um momento muito importante na trajetória de todo estudante. Além da mobilização histórica que fizemos, queremos apoiar para que todos tenham o melhor desempenho possível. Mais do que revisar conteúdos, é um engajamento que pode mudar a vida das pessoas”, afirmou Naomy.

Aulas no Youtube

Em parceria com a ONG Embaixadores da Educação, a Seduc oferecerá aulas ao vivo no canal TV Seduc RS para revisar questões e conceitos. As atividades ocorrerão às terças e aos sábados, a partir de 31 de agosto. Os estudantes poderão tirar suas dúvidas e interagir pelo chat, e as lives serão conduzidas por professores e influenciadores reconhecidos pelo trabalho de preparação para o Enem.

“Será uma série de aulas exclusivas. Convocamos treze professores famosos do YouTube para dar esse reforço, como Noslen Borges, Curió e Débora Aladim”, explicou a empreendedora social Guilhermina Abreu, fundadora da ONG Embaixadores da Educação.

Caravana

Além disso, começando em 24 de setembro, uma caravana especial atravessará o Estado, passando em todas as 30 Coordenadorias Regionais de Educação, para levar eventos de mobilização a diversas comunidades. Cada parada da caravana incluirá duas grandes aulas de revisão e apresentará histórias inspiradoras de pessoas que tiveram a vida transformada pela educação.

Os materiais de estudo ficarão disponíveis no Google Sala de Aula, que já é utilizado pelos alunos da Rede Estadual. O acesso aos conteúdos será contínuo, com atualizações frequentes, simulados e dicas de quais conteúdos são mais cobrados no Enem.

No dia 30 de outubro, ocorrerá ainda uma edição especial do “Crie o Impossível”, com a participação dos professores que apresentaram as aulas de reforço. Organizado pela Embaixadores da Educação, o evento convida os estudantes das escolas públicas a acreditarem em seu potencial, apresentando exemplos de superação.

Jogos Escolares

A Seduc também divulgou a volta dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs), com nove modalidades esportivas e participação prevista de mais de 135 mil estudantes. As competições regionais começarão no dia 17 de agosto, culminando em um evento final na Ulbra Canoas, de 19 a 23 de outubro, com premiações e a presença de atletas olímpicos.

Outra novidade na edição deste ano é a inclusão dos jogos eletrônicos, conhecidos como E-Sports, com disputas de futebol virtual. “Começaremos com um campeonato que ocorrerá de forma simultânea no Estado inteiro, totalmente on-line. Os finalistas irão se enfrentar em uma arena dentro do Jergs, exclusiva para E-Sports. Estamos fazendo história”, comemorou Stefanie.

Mostra Científica

Em novembro, a Mostra Científica 2024 das escolas públicas estaduais abrirá uma nova categoria para acolher trabalhos de ciências humanas, linguagens e apresentações artísticas. O objetivo é expandir a possibilidade de envolvimento dos estudantes, reforçando que todas as áreas do conhecimento estão interconectadas.

Estudantes que venceram as categorias da feira no ano passado compartilharam suas experiências durante a live. Anderson Thierri Vieria, um dos campeões da Mostra Científica de 2023, possui deficiência visual e utilizou a oportunidade para colocar em prática um projeto de acessibilidade.

“Minha intenção era criar uma loja de aplicativos que pudesse facilitar quem tem deficiência visual na hora de fazer os downloads dos aplicativos, ajudando a ter mais autonomia. Tive o apoio de todos os professores”, disse.

“Temos uma rede talentosa, tanto os professores quanto os estudantes. A Seduc bancará as despesas da viagem e dos acompanhantes de qualquer grupo, seja de ciência, esporte, cultura, redação ou projeto comunitário, que tiver reconhecimento. Com essa possibilidade aberta, mandamos estudantes para vários países”, reforçou Raquel.

Para finalizar, a Seduc anunciou uma grande celebração de encerramento do ano letivo em Porto Alegre, que irá reconhecer e homenagear estudantes e professores que se destacaram ao longo de 2024. Segundo Raquel, a cerimônia será uma forma de agradecer pelo esforço em um ano cheio de desafios.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-apresenta-acoes-na-educacao-para-o-segundo-semestre-a-estudantes-da-rede-estadual/

Governo gaúcho apresenta ações na educação para o segundo semestre a estudantes da Rede Estadual

2024-08-13