Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

O Estado tem focado em infraestrutura energética e políticas públicas para tornar o RS um hub de inovação e sustentabilidade Foto: Mauricio Tonetto/Secom Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite participou, nesta quarta-feira (23), da Feira Brazil Windpower 2024, em São Paulo, na qual apresentou as potencialidades do Rio Grande do Sul para o setor de energias renováveis. O evento, considerado o maior do Hemisfério Sul dedicado à energia eólica, reúne investidores, empresários, especialistas e gestores públicos para discutir as oportunidades e desafios na área.

Durante a manhã, o governador e o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, visitaram estandes de empresas e destacaram as iniciativas do Estado para fortalecer sua matriz energética sustentável.

“Nosso Estado tem avançado significativamente na transição para uma matriz energética limpa e diversificada. Atualmente, as energias renováveis representam mais de 83% da nossa potência instalada, com a energia eólica sendo responsável por 16,2% desse total”, ressaltou Leite.

O governador também enfatizou o enorme potencial do RS para o desenvolvimento de projetos de energia eólica, tanto onshore quanto offshore. “O Rio Grande do Sul possui um potencial de geração eólica onshore de 103 GW, com ventos acima de 7m/s a 100 metros de altura, e outros 114 GW em áreas offshore, sendo a maior parte concentrada ao longo dos nossos 600 quilômetros de litoral”, explicou.

Atualmente, 55 projetos estão em andamento, totalizando 17,2 GW em processo de licenciamento pela Fundação Esatdual de Proteção Ambiental. Com investimentos projetados que superam R$ 100 bilhões, o Estado se consolida como um dos principais polos de energia renovável do Brasil.

Leite também destacou o compromisso do governo em acelerar o licenciamento ambiental e criar mecanismos de financiamento para atrair ainda mais investimentos. “Estamos fortalecendo nossa infraestrutura energética e promovendo políticas públicas para tornar o Rio Grande do Sul um hub de inovação e desenvolvimento sustentável. Esse é o caminho para um futuro mais verde e resiliente”, concluiu o governador.

