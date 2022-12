Rio Grande do Sul Governo gaúcho apresenta balanço da gestão 2019-2022

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Para o governador Ranolfo Vieira Júnior, o ajuste de contas e a retomada da capacidade de investimentos foram os principais avanços da gestão Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Para o governador Ranolfo Vieira Júnior, o ajuste de contas e a retomada da capacidade de investimentos foram os principais avanços da gestão. (Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governador Ranolfo Vieira Júnior apresentou, nesta quinta-feira (29), um balanço da gestão 2019-2022 em entrevista coletiva concedida à imprensa. A apresentação, realizada no Palácio Piratini, foi acompanhada por jornalistas de forma presencial e também por transmissão online.

Ranolfo destacou o ajuste de contas e a retomada da capacidade de investimentos como os principais avanços da gestão. “Saímos de uma situação em que o Estado atrasava salários, devia para fornecedores, hospitais, municípios, e passamos para um momento em que botamos as contas em dia e pudemos implementar um programa de investimento, o Avançar, que aportou mais de R$ 6,5 bilhões em todas as áreas”, disse o governador.

O programa Avançar, entre outros investimentos, destinou R$ 2,8 bilhões para infraestrutura de logística e pavimentação; R$ 1,2 bilhões para a educação, R$ 990 milhões para a segurança pública e sistemas penal e socioeducativo e R$ 542 milhões para a saúde.

Regime de Recuperação Fiscal

O alcance do equilíbrio fiscal que viabilizou os investimentos foi resultado de uma série de reformas estruturais aliadas aos programas de privatizações e concessões. A adesão ao Regime de Recuperação Fiscal também foi um dos marcos do governo.

A sustentabilidade fiscal, para Ranolfo, foi a premissa que norteou o governo e que vai encontrar continuidade na próxima gestão. “Em 42 dos últimos 50 anos o Estado fechou no vermelho. E, no nosso governo, estamos fechando com superávit pelo segundo ano consecutivo. Equilíbrio fiscal é fundamental porque é o que dá a sustentação para que o Estado possa prestar serviços à população, especialmente aqueles que fazem parte da atividade fim do Estado: saúde, segurança e educação”, disse o governador. Ranolfo lembrou ainda que estão sendo garantidos R$ 2 bilhões em caixa para a concretização dos projetos do Avançar na próxima gestão.

Segurança pública

O impacto das ações na segurança pública também foi lembrado na análise da gestão. A redução dos indicadores de criminalidade foi uma constante ao longo do governo. O governador Ranolfo, que ao longo de mais de três anos acumulou as funções de vice-governador e secretário da Segurança Pública, falou sobre o gerenciamento estratégico e territorializado da segurança, por meio do programa RS Seguro e dos investimentos na qualificação da estrutura física e de recursos humanos das forças de segurança, com entrega de viaturas, armamento e formação de novos policiais.

Os crimes contra a vida tiveram uma redução de 33% ao longo do governo. Foram 2.056 vidas preservadas entre 2018 e 2021. O roubo de veículos, como lembrou o governador, também teve uma redução expressiva. Em 2018 foram mais de 16 mil veículos roubados e, em 2021, o ano fechou com 4.935. A estimativa é de que em 2022 este número fique em cerca de 4,2 mil.

