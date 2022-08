Rio Grande do Sul Governo gaúcho destina R$ 10,4 milhões para indenizar famílias removidas em razão da duplicação da ERS-118

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Nesta etapa da ação, 130 famílias serão indenizadas com R$ 80 mil cada uma. Foto: Saul Teixeira/Ascom SOP

O governo do Estado, por meio da SOP (Secretaria de Obras e Habitação), autorizou, na segunda-feira (22), o repasse de R$ 10,4 milhões para a segunda etapa da indenização das famílias que residiam às margens da ERS-118 e foram retiradas para a realização das obras de duplicação da rodovia.

Nesta etapa da ação, 130 famílias serão indenizadas com R$ 80 mil, em parcela única, para viabilizar a casa própria. O ato de assinatura foi liderado pelo titular da SOP, Volnei Minozzo, e pelo diretor de Habitação da SOP, Edilson Marques, no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre.

A previsão é que a terceira etapa ocorra em setembro e, até o final do ano, 722 recebam a indenização. Essas famílias, oriundas da Região Metropolitana, em sua maioria de Sapucaia do Sul, aguardavam reassentamento ou indenização e vinham recebendo o Aluguel Social do Estado mensalmente, desde a obra na rodovia.

A Procuradoria-Geral do Estado elaborou o acordo que será celebrado com cada família beneficiária, por meio do Centro de Conciliação e Mediação do Estado. O pagamento do benefício será feito 30 dias após a homologação da documentação entregue, que é analisada pelo departamento de Habitação da SOP.

