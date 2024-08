Rio Grande do Sul Governo gaúcho destina R$ 1,26 milhão para novo tomógrafo no Hospital de Santo Antônio da Patrulha

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

Instituição atende a 23 municípios do Litoral Norte. (Foto: Arquivo/Associação Vila Nova)

O governo gaúcho assinou nessa sexta-feira (2) o repasse de R$ 1,26 milhão ao Hospital de Santo Antônio da Patrulha (HSAP), para a aquisição de um tomógrafo. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), a iniciativa permitirá a realização de mais 400 novos exames de imagem na instituição, beneficiando 341 mil habitantes de 23 cidades do Litoral Norte.

A rubrica foi dada em cerimônia com a presença do vice-governador Gabriel Souza e da titular da pasta, Arita Bergmann, além do gestor da instituição, Dirceu Dal’Molin. O equipamento deve ser instalado em breve, prevê o poder público.

O HSAP é um hospital estratégico do ponto-de-vista regional e com atuação de referência em especialidades como oftalmologia, cirurgia vascular e saúde mental. Em dezembro do ano passado, inaugurou o novo setor de emergência, concluído com R$ 999,5 mil em recursos do programa estadual “Avançar”.

Arita Bergmann enalteceu o volume de investimentos do “Avançar” – cerca de R$ 800 milhões: “Nosso governo olha a saúde com responsabilidade, e temos a segurança de que as instituições estão também cumprindo seu papel. Temos um exemplo neste hospital, no qual já investimos mais de R$ 3 milhões”.

O novo equipamento permitirá tomografias mais nítidas, com melhor qualidade técnica e maior velocidade nos diagnósticos, conforme explica o diretor-administrativo do hospital, Jeremias da Silva: “Atualmente, temos um tomógrafo em fim de vida útil. Com o novo, teremos diagnósticos mais precisos e seguros do ponto-de-vista técnico”.

Atualmente, são realizadas 600 tomografias mensais no local. Com a chegada do novo equipamento, poderão ser realizadas até mil tomografias, de acordo com a demanda. “Esse tomógrafo possibilitará quase dobrar o número de exames por mês, garantindo assim maior agilidade e assertividade nos diagnósticos”, corroborou o vice-governador.

Região Metropolitana

Nesta semana, foi formalizada a troca na administração do Hospital de Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre). A responsabilidade – durante 18 a cargo do Instituto de Cardiologia – agora é do Instituto Maria Schmidt (Imas), empresa contratada de forma emergencial pela prefeitura, que adquiriu a estrutura física anteriormente vinculada à Fundação Universitária de Cardiologia (FUC).

A expectativa é de que a prestadora possa retomar serviços que acabaram sendo fechados pela antiga gestão nos últimos anos, como as cirurgias gerais eletivas. Já está reaberta, por exemplo, a agenda de atendimentos para pacientes eletivos de cirurgia geral, interrompido há meses.

A aquisição do hospital por parte da prefeitura teve a participação do governo do Estado, por meio de um empréstimo de R$ 24 milhões no Banrisul. O processo de contratação do novo gestor por parte do governo municipal havia sido aberto em junho, com a manifestação de empresas interesse.

(Marcello Campos)

