Rio Grande do Sul Governo gaúcho destina R$ 2 milhões para substituição de mobiliário em escolas afetadas pelas enchentes

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

O anúncio foi feito pelo vice-governador Gabriel Souza. Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG O anúncio foi feito pelo vice-governador Gabriel Souza. (Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG) Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Nove escolas do Vale do Taquari receberão auxílio de R$ 2 milhões que serão aplicados pelo governo do Rio Grande do Sul na substituição de mobiliários danificados ou levados pelas enchentes. O anúncio foi feito pelo vice-governador Gabriel Souza.

“Hoje autorizamos o investimento de recursos na compra de mobiliário para reposição dos que foram danificados durante as inundações. Uma empresa de Lajeado será a fornecedora dos itens. Faremos uma visita técnica para avaliarmos quanto tempo será necessário para que ela nos entregue o pedido e para que possamos rapidamente fornecer os móveis às escolas”, detalhou Gabriel.

As nove escolas beneficiadas estão localizadas em sete diferentes municípios.

São elas: Colégio Presidente General Castelo Branco e Escola Estadual Fernandes Vieira (Lajeado); Escola Pe. Domenico Vicentini e Escola Antonio de Conto (Encantado); Escola General Souza Doca (Muçum); Escola Pe. Fernando (Roca Sales); Escola Mariante (Venâncio Aires); Escola Pe. Vicente Rodrigues (Santa Tereza); e Escola Moinhos (Estrela).

A avaliação estrutural e o desenvolvimento de projetos para a recuperação das instituições de ensino estão sendo conduzidos por técnicos da Secretaria da Educação (Seduc) e da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

Retomada de aulas

Até esta quinta-feira (14), oito escolas de quatro municípios já retomaram as atividades. Na terça-feira (12), houve o retorno das aulas na Escola de Ensino Médio Colinas, em Colinas, ao passo que na quarta-feira (13), foi a vez do Instituto Estadual Estrela da Manhã, em Estrela, receber novamente seus 219 estudantes.

Em Encantado, as seguintes escolas reiniciaram as atividades nesta quinta-feira pela manhã: Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini (771 alunos), Escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim do Trabalhador (88 alunos), Escola Estadual de Ensino Fundamental Agostinho Costi (69 alunos) e Escola Estadual de Ensino Fundamental Farrapos (254 alunos). As aulas também retornaram na Escola Estadual Itaipava Ramos (47 alunos), em Cruzeiro do Sul.

A Escola Estadual de Ensino Médio Mariante, em Venâncio, iniciou um processo de retorno gradual dos alunos às aulas. Instituições que tiveram seus prédios gravemente afetados pela elevação das águas estão se preparando para oferecer atendimento temporário aos alunos em locais como os campi da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) e de instituições privadas parceiras.

