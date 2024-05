Rio Grande do Sul Governo gaúcho disponibiliza plataforma com dados sobre abrigos temporários

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Trata-se de um sistema on-line que fornece informações atualizadas diariamente sobre os espaços que recebem desabrigados

O governo do Estado, através da Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social), lançou uma ferramenta para dar transparência aos dados dos abrigos temporários. Trata-se de um sistema on-line que fornece informações atualizadas diariamente sobre os espaços que recebem desabrigados nas regiões afetadas pelas cheias.

Desenvolvida pela equipe do Observatório Social da Escola de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul (EdSocial), a plataforma tem como objetivo facilitar o acesso dos cidadãos e da imprensa a informações essenciais em momentos de emergência.

Uma equipe da Sedes faz o levantamento diário, apurando com prefeituras informações sobre a criação de novos abrigos ou desmobilização de estruturas já existentes. Os dados são oriundos das secretarias municipais de Assistência Social, que são responsáveis pelo gerenciamento dos abrigos temporários.

Com apenas alguns cliques, os usuários podem conferir o número de abrigados, o município em que se encontra o abrigo, além do nome e do endereço do local onde está ele está instalado. O sistema está hospedado no site sosenchentes na aba Abrigos.

O titular da Sedes, Beto Fantinel, destaca a importância dessa iniciativa para a proteção dos cidadãos e a gestão adequada dos espaços. “A tecnologia tem sido uma aliada fundamental na busca por soluções inovadoras e eficientes para enfrentar os desafios trazidos pelas adversidades naturais. A ferramenta que atualiza os abrigos temporários é de extrema importância para garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso a locais seguros e adequados em momentos de crise”.

Na última atualização, nesta terça-feira (14), havia 792 abrigos no Estado em 94 municípios e mais 76 mil pessoas desabrigadas. Ao todo, 447 municípios foram afetados pelas cheias.

Mapeamento e caracterização dos abrigos

Em uma outra frente de trabalho, as condições e necessidades das estruturas estão sendo mapeadas em uma força-tarefa da Sedes com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Secretaria da Saúde, Defesa Civil nacional e do Estado e Unicef (Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância).

As equipes iniciaram o mapeamento e a caracterização dos abrigos em funcionamento no Rio Grande do Sul na sexta-feira (10). Os dados no momento são parciais e serão divulgados nos canais oficiais do governo do Estado.

