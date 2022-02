Rio Grande do Sul Governo gaúcho distribuirá cerca de 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19 no início da próxima semana

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











As vacinas da Coronavac, que podem ser aplicadas em crianças de 6 a 11 anos sem doença imunosupressora, serão distribuídas para equalizar os estoques. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini As vacinas da Coronavac, que podem ser aplicadas em crianças de 6 a 11 anos sem doença imunosupressora, serão distribuídas para equalizar os estoques. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A SES-RS (Secretaria Estadual da Saúde) distribuirá aos municípios gaúchos, na próxima segunda-feira (7), 189.960 vacinas contra a Covid-19 dos fabricantes Pfizer e Coronavac destinadas ao público infantil. Na terça-feira (8), serão 303.250 vacinas da Astrazeneca para dose de reforço da população com 18 anos ou mais. As vacinas do público infantil poderão todas ser utilizadas para primeira dose.

Essa decisão foi tomada durante reunião da SES-RS com representação dos municípios, por meio do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (4).

Todos os municípios receberão doses da Pfizer pediátrica, que podem ser administradas em crianças de 5 a 11 anos e imunodeprimidas. As vacinas da Coronavac, que podem ser aplicadas em crianças de 6 a 11 anos sem doença imunosupressora, serão distribuídas para equalizar os estoques dos 497 municípios gaúchos, de forma que todos terão recebido, no mínimo, 75% do quantitativo suficiente para toda a faixa etária. As doses para reforço da Astrazeneca serão distribuídas conforme demanda de cada município, levando em consideração a data de validade em 31 de março.

O Rio Grande do Sul ainda recebeu 323.500 doses de vacinas da fabricante Janssen. Os frascos ficarão reservados na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos para envio posterior.

A secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, enfatizou a importância dos municípios registrarem todas as doses aplicadas, para que os dados apresentados no painel do Sistema de Informação do Plano Nacional de Imunizações e o levantamento próprio da SES mostrem dados de acordo com o andamento da campanha de vacinação. “Os dados que vemos registrados hoje não representam o belíssimo trabalho realizado pelos municípios, que estão se esforçando para vacinar o máximo possível de crianças”, disse Ana Costa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul