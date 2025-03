Rio Grande do Sul Governo gaúcho divulga lista de aprovados em processo seletivo para servidores temporários

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Publicação no Diário Oficial do Estado abrange 10 mil nomes. (Foto: Freepik)

Em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) nessa quinta-feira (19), o governo do Rio Grande do Sul publicou os nomes dos 10 mil aprovados em processo seletivo para contratação de servidores temporários. O número é cinco vezes maior que as 2.052 vagas previstas no edital, de novembro do ano passado, quatro meses após a autorização da Assembleia Legislativa por meio do lei nº 16.165. A lista pode ser acessada por meio de link em planejamento.rs.gov.br.

O documento aprovado pelo Parlamento trata da reestruturação das carreiras do funcionalismo. De acordo com o Executivo, a finalidade é atender a necessidades urgentes e excepcionais de secretarias e outros órgãos da administração estadual.

Detalhes

O processo seletivo contou com mais de 86 mil manifestações de interesse e 56.259 inscrições homologadas, resultando em proporção de 27 candidatos por vaga. Coordenada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), a seleção contempla um cargo de nível médio (agente administrativo) e cinco de nível superior.

Serão contratados profissionais de 58 especialidades, em setores importantes para a reconstrução e a prestação de serviços à sociedade. As áreas abrangem engenharia, arquitetura, saúde, assistência social, meteorologia e meio ambiente.

Conforme definido em lei, esse tipo de contratação tem validade de 24 meses, a contar da data de admissão, podendo ser prorrogada por igual período. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração equivalente à dos servidores efetivos que ocupam os mesmos cargos.

O próximo passo é a nomeação dos selecionados, prevista para os próximos dias. A partir da homologação, as secretarias estaduais serão orientadas pela SPGG sobre o ingresso e ambientação dos servidores temporários.

Não constam no Diário Oficial do Estado, porém, os aprovados para os cargos de biólogo-analista para as regiões de Porto Alegre, Delta do Jacuí e Fronteira Noroeste, bem como o de assistente social na região da Produção. Ambos permanecem no aguardo de decisões judiciais.

Com a palavra…

“A contratação desses servidores será essencial para dar o fôlego e a capacidade técnica que nossas estruturas de governo necessitam para acelerar o andamento dos inúmeros projetos de reconstrução”, ressalta o governador Eduardo Leite. “Conduzimos o processo com todo rigor, para recebermos os melhores nomes de cada área entre os candidatos, e agora temos grande expectativa de impulsionar as ações lideradas pelo ‘Plano Rio Grande’.”

A titular da SPGG, Danielle Calazans, também se manifestou: “O plano de reconstrução do Estado tem por objetivo tornar o Rio Grande do Sul ainda mais forte. A seleção de servidores temporários é fundamental para atingir esse objetivo, pois permitirá à administração estadual a capacidade de desenvolver e implementar políticas públicas necessárias ao atendimento à população gaúcha”.

(Marcello Campos)

