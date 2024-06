Rio Grande do Sul Governo gaúcho e Força Aérea Brasileira oferecem transporte gratuito para estimular adoção de animais resgatados

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

A FAB cuida do translado até a cidade de destino e os adotantes se responsabilizam pelo deslocamento até o desembarque. Foto: Divulgação A FAB cuida do translado até a cidade de destino e os adotantes se responsabilizam pelo deslocamento até o desembarque. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma cooperação técnica entre o governo gaúcho e a Força Aérea Brasileira (FAB) já possibilitou o transporte para outros estados de aproximadamente 400 animais desabrigados por causa das enchentes. A ação conjunta tem permitido que cães e gatos possam ser recebidos por adotantes de qualquer parte do país. Os animais, devidamente identificados com chip e medalha, são entregues aos novos tutores no momento do desembarque nas bases aéreas de destino.

Para garantir a segurança e o bem-estar durante o transporte, todos os pets possuem atestado de sanidade assinado por um médico veterinário, identificação do órgão responsável no destino e cadastro na plataforma oficial do Estado. Esse rigoroso controle visa assegurar que não há risco de transmissão de doenças e manter a identificação dos pets em um banco de dados único.

Os interessados em adotar um animal devem registrar seu interesse na plataforma digital Arcanimal, que organiza o registro dos pets. Após passar por um processo de triagem e entrevista via aplicativo WhatsApp, os futuros tutores escolhem seus animais por meio da plataforma. Verificada a aprovação, o Termo de Adoção e Guarda é assinado, permitindo que os animais sejam embarcados.

Para transportes coletivos envolvendo mais de cinco animais, a presença de um médico veterinário é obrigatória. A FAB se encarrega do traslado aéreo até a cidade de destino, enquanto os adotantes são responsáveis pelo deslocamento até o local do desembarque. Os animais são transportados em caixas apropriadas, garantindo a segurança.

Essas medidas asseguram que os animais desabrigados encontrem novos lares de maneira segura e eficiente, reforçando a importância da colaboração entre diferentes setores para o bem-estar animal. A operação conta com o apoio do Grupo de Resposta a Animais em Desastres (Grad), da Arcanimal, do PetsRS, da AnimallTAG e do MooviPet.

Governo gaúcho e Força Aérea Brasileira oferecem transporte gratuito para estimular adoção de animais resgatados

