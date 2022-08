Rio Grande do Sul Governo gaúcho entrega 23 viaturas semiblindadas e 32 câmeras corporais para o sistema penitenciário estadual

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

Veículos serão destinados para uso geral e transporte de pessoal, materiais, medicamentos, vacinas e órgãos para transplantes. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Carros e dispositivos serão utilizados em atividades como custódia de presos e controle de motins. (Foto: Grégori Bertó/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Em cerimônia realizada em frente ao Palácio Piratini na tarde deste sexta-feira (19), a Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (SJSPS) do Rio Grande do Sul entregou à Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) 23 viaturas semiblindadas e 32 câmeras para uniformes. Os veículos e equipamentos serão utilizados em atividades operacionais.

Cada Grupo de Intervenção Rápida (GIR) das dez regiões penitenciárias do Estado receberá dois carros tipo SUV modelo Renault Duster, totalizando 20 unidades (total de R$ 4,7 milhões). Já o Grupo de Ações Especiais (Gaes) ficou com três caminhonetes Toyota Hylux (R$ 750 mil).

As 32 câmeras corporais auxiliarão os agentes em intervenções prisionais e negociações internas durante casos de motim, bem como em treinamentos. Os dispositivos transmitem vídeos em tempo real (por meio de sistema GPS) a uma central de monitoramento e localização, podendo ser armazenadas em servidores remotos.

“A entrega também dá continuidade à necessária reposição de frota e equipamentos para prestação de serviços relacionados a custódia de apenados”, ressaltou o governador Ranolfo Vieira Júnior, presente no ato. Ele estava acompanhado do secretário Mauro Hauschild, sua adjunta Carolina Ramires, o titular da Susepe, José Giovani Souza, e dez delegados penitenciários

Hauschild defendeu a importância do registro de imagens durante operações para qualificar o trabalho: “O dispositivo contribui para verificação da lisura dos procedimentos, aumentando a fiscalização e conferindo maior transparência e respeito aos direitos humanos, além de permitir a investigação de possíveis crimes cometidos pelos apenados”.

Saúde

Na quinta-feira, o Executivo estadual já havia entregue 21 novos carros para uso em 14 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e atividades do nível central da Secretaria Estadual da Saúde (SES). São carros Chevrolet modelo Onix e cuja destinação é para uso geral e transporte de pessoal, materiais, medicamentos, vacinas e órgãos para transplante.

Foram contempladas as Coordenadorias sediadas em Frederico Westphalen, Pelotas (duas unidades), Santa Maria, Passo Fundo, Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Alegrete, Erechim, Santo Ângelo, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Lajeado, Ijuí e Osório (seis unidades).

Outros 29 veículos do mesmo lote devem ser entregues até o fim do mês que vem. Ao todo, são 50 unidades, adquiridas com investimento de R$ 5,5 milhões.

(Marcello Campos)

