Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

Em comemoração ao dia da Indústria, que ocorre nesta quinta-feira (25), o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, irá, junto a um grupo de empresas, realizar um Ato de Assinatura de Adesão ao Fundopem (Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul) que inclui protocolos de intenção e termos de ajustes para oficializar os processos.

No evento, serão conhecidas as empresas bem como o valor do incentivo e o número de empregos gerados. Estarão presentes o secretário da Sedec, Ernani Polo, e o presidente da Fiergs, Gilberto Petry.

O Fundopem é um incentivo estadual à indústria que não libera recursos financeiros para as empresas, no entanto, apoia por meio do financiamento parcial do ICMS incremental devido gerado a partir da sua operação. Foi criado na década de 1970 e passou por revisão em 2021.

