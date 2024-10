Rio Grande do Sul Governo gaúcho fará cooperação turística com província argentina na fronteira com o Brasil

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

A FIT teve início no sábado (29) e se estende até terça-feira (1º). Foto: Divulgação Iniciativa foi oficializada durante evento do setor em Buenos Aires. (Foto: Leandro Osório/Arquivo Setur-RS) Foto: Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul firmou um acordo de cooperação turística com a província argentina de Missiones, localizada na fronteira gaúcha do Brasil. A iniciativa tem por finalidade ampliar e qualificar o fluxo bilateral de visitantes, com resultados positivos ao desenvolvimento econômico da região, dentre outras vantagens.

Dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) apontam que aproximadamente 1,9 milhão de argentinos estiveram no Brasil a passeio em 2023. Somando-se aqueles que se deslocaram por motivo de trabalho, o contingente é bem maior.

Destes 1,9 milhão, cerca de 728 mil estiveram no Rio Grande do Sul. Já no período de janeiro a agosto deste ano, mais de 481 mil cidadãos do país vizinho ingressaram no Brasil através do Estado.

“Precisamos fazer com que esse turismo seja um intercâmbio, com facilidade de acesso para ambas as nacionalidades”, defendeu o titular da Secretaria Estadual de Turismo (Setur), Ronaldo Santini, ao assinar o documento durante a Feira Internacional do Turismo (FIT), na capital argentina Buenos Aires.

Ele acrescentou: “Somos todos gaúchos, temos um rio que nos une. Este é mais um esforço do governador Eduardo Leite para divulgar o Rio Grande do Sul dentro e fora do Brasil.”

O evento setorial prossegue até esta terça-feira (1º) na capital argentina Buenos Aires, totalizando quatro dias de atividades com a participação de mais de 87 mil profissionais. Durante a programação, o representante gaúcho também se reuniu com executivos da empresa Aerolíneas Argentinas. Na pauta, a oferta de voos com destino ao Rio Grande do Sul.

Comitiva de imprensa

A rubrica prevendo a parceria não foi o único destaque da participação da Setur na FIT. Representantes da pasta acompanharam o anúncio de uma viagem rodoviária para jornalistas argentinos no Rio Grande do Sul, durante a primeira semana de dezembro.

A ação é planejada de forma conjunta pela Embratur em colaboração direta com a Secretaria estadual. Os profissionais de imprensa se deslocarão por via terrestre desde a fronteira gaúcha entre os dois países para conhecer paisagens e destinos turísticos no mapa gaúcho.

“Estamos utilizando de forma integrada todas as ferramentas de promoção da agência para divulgar os destinos gaúchos em mercados estratégicos, principalmente na América do Sul, onde os resultados costumam ser mais rápidos”, ressaltou o presidente da estatal, Marcelo Freixo.

A ação não é inédita. No final de novembro do ano passado, desembarcam no Aeroporto Internacional Salgado Filho jornalistas de alguns dos veículos de maior projeção do país vizinho. Eles vieram a convite da Setur para uma quase duas semanas de visitas a destinos consagrados como a Serra Gaúcha e o Litoral Norte, além de conhecer regiões ainda pouco exploradas pelos argentinos, a exemplo de Cambará do Sul.

(Marcello Campos)

