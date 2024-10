Rio Grande do Sul Governo gaúcho firma parcerias e encaminha projeto de lei sobre enfrentamento a desastres

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Foram celebrados acordos com a Agência da ONU para Refugiados e o Ministério Público do Rio Grande do Sul Foto: Maurício Tonetto/Secom Foram celebrados acordos com a Agência da ONU para Refugiados e o Ministério Público do RS. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador Eduardo Leite encaminhou, nessa segunda-feira (14), três novos projetos voltados à resiliência climática do Rio Grande do Sul. As ações são alusivas ao Dia Internacional da Prevenção de Riscos, celebrado em 13 de outubro.

Foram firmadas parcerias com a Acnur (Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados) e o MPRS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) e anunciado o envio, à Assembleia Legislativa, do projeto de lei da Política Estadual de Proteção e Sistema Estadual de Defesa Civil.

Leite destacou a importância desse conjunto de ações, principalmente do ponto de vista institucional. “Nosso objetivo é fazer com que o Rio Grande do Sul esteja efetivamente preparado e seja referência para todo o país em termos de preparação, adaptação e resiliência climática. Para isso, é necessário que todos os entes públicos atuem de forma coordenada e estruturada diante de situações de emergência”, afirmou.

O projeto de lei da Política Estadual de Proteção e Sistema Estadual de Defesa Civil visa institucionalizar as políticas de enfrentamento aos riscos de desastres, além de estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de projetos de implementação e manutenção de infraestruturas e protocolos de missão crítica.

O termo de cooperação técnica com o MPRS, por sua vez, tem como foco a construção dos planos e protocolos de contingência para comunicação, saúde, assistência social e logística. A instituição apoiará o Estado na contratação de empresa especializada na elaboração desses documentos.

A Acnur auxiliará o Estado na promoção de ações conjuntas de sensibilização para riscos de desastres e na definição de diretrizes estratégicas dos planos e protocolos. Todas as ações têm o acompanhamento da Secretaria da Reconstrução Gaúcha. A pasta é responsável por coordenar as ações do Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática que propõe medidas para atenuar os impactos causados pelas enchentes que assolaram o Estado em 2024.

“Não se faz nada sozinho. Essas parcerias e o reforço do sistema da Defesa Civil serão fundamentais para que o Estado se torne cada vez mais resiliente e seja um exemplo para o país. É o Plano Rio Grande desencadeando ações práticas para a reconstrução do RS”, afirmou o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi.

As assinaturas ocorreram com a presença do vice-governador Gabriel Souza, do chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil Estadual, coronel Luciano Boeira, do procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, e do Oficial de Relações Governamentais da Acnur, Pablo Pereira de Mattos.

Durante o ato, as autoridades lembraram a importância do Dia Internacional da Prevenção de Riscos, que foi criado em 1989 a pedido da Assembleia Geral das Nações Unidas, que viu a necessidade de estabelecer um dia para promover uma cultura global de conscientização sobre riscos e redução de desastres.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-firma-parcerias-e-encaminha-projeto-de-lei-sobre-enfrentamento-a-desastres/

Governo gaúcho firma parcerias e encaminha projeto de lei sobre enfrentamento a desastres

2024-10-14