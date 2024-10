Rio Grande do Sul Governo gaúcho inaugura Delegacia de Polícia Online da Diversidade

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

O portal permite a abertura de uma ocorrência a partir de qualquer lugar. Foto: Reprodução O portal permite a abertura de uma ocorrência a partir de qualquer lugar. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil inaugurou, nesta quinta-feira (3), a Delegacia de Polícia Online da Diversidade (DOL Diversidade). A ferramenta oferece aos cidadãos a possibilidade de registrar ocorrências relacionadas a crimes de intolerância e discriminação de forma totalmente virtual – incluindo crimes motivados por questões de raça, gênero, diversidade sexual, religião e outros atos de preconceito.

“A nova ferramenta facilita o acesso, sem a necessidade do deslocamento até uma delegacia, o que muitas vítimas desse tipo de situação não se sentem confortáveis em fazer”, destacou o governador Eduardo Leite. “A pessoa não pode ser vítima duas vezes, sendo penalizada com a desassistência após sofrer preconceito. A DOL Diversidade é mais um avanço na qualificação do atendimento ao cidadão.”

O portal permite a abertura de uma ocorrência a partir de qualquer lugar, diretamente de um computador, tablet ou smartphone, acessando a DOL Diversidade.

A Delegacia de Polícia Online RS (DOL) integra o Departamento de Tecnologia da Informação Policial do Estado do Rio Grande do Sul (DTIP) e foi criada em 2002 com o objetivo de facilitar o acesso da população aos registros de ocorrências policiais por meio de qualquer dispositivo eletrônico com acesso à internet.

Nas décadas seguintes, o espaço virtual da DOL inseriu novas ferramentas para o atendimento de crimes e demandas específicas, desenvolvendo a Delegacia de Polícia Online da Mulher, em 2022, e a Delegacia de Polícia Online do Agro, em 2023. A DOL Diversidade é a terceira delegacia especializada lançada.

“Não vamos viver numa sociedade em paz se houver um pensamento obtuso, absolutamente irresponsável, de que a maioria deve ser atendida e a minoria precisa se adaptar. As minorias precisam encontrar no Estado as condições de acolhimento”, enfatizou o governador.

“O combate ao preconceito não é feito só pela polícia, mas essa instituição tem um papel fundamental de responsabilizar aqueles que ousarem agir com qualquer tipo de preconceito”, disse o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron. “Não vamos apenas defender os cidadãos, mas acolhê-los.”

“Essa iniciativa é uma importante medida na busca por um Estado mais plural, inclusivo, tolerante e conectado com a defesa dos direitos humanos como política pública. A busca pela paz é uma constante do governo”, afirmou o titular da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Fabricio Peruchin.

