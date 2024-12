Rio Grande do Sul Governo gaúcho inaugura nova UTI Pediátrica em hospital de Santa Cruz do Sul

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2024

A obra foi realizada em razão da atualização das normas de vigilância, que determinaram o funcionamento separado de UTIs mistas. Foto: Alina Souza/SES A obra foi realizada em razão da atualização das normas de vigilância, que determinaram o funcionamento separado de UTIs mistas. (Foto: Alina Souza/SES) Foto: Alina Souza/SES

Em Santa Cruz do Sul, foi oficialmente inaugurada, nesta sexta-feira (13), a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Pediátrica no Hospital Santa Cruz. O início dos atendimentos está previsto para janeiro de 2025. Com cinco leitos, o novo serviço contou com um investimento de R$ 2,9 milhões para a obra e para a aquisição de equipamentos.

Os recursos forma destinados pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES). A obra foi realizada em razão da atualização das normas de vigilância, que determinaram o funcionamento separado das UTIs mistas (neonatal e pediátrica).

Além da cerimônia de inauguração da UTI pediátrica, foi assinado outro convênio do hospital com o Estado. Serão destinado R$ 846 mil para a aquisição de duas torres de vídeo que irão equipar o centro cirúrgico. Os aparelhos são sistemas completos para videocirurgias, incluindo microcâmeras em alta resolução, monitor e conjunto de endoscópios.

Neste ano, a SES já havia repassado ao hospital outros R$ 3,97 milhões para a aquisição de um equipamento de angiografia digital. O novo aparelho permitirá a retomada dos exames e tratamento de pacientes cardíacos no local, beneficiando 600 mil pessoas de 25 municípios da região.

O equipamento, em fase de aquisição, será instalado no Centro de Terapia Endovascular – Hemodinâmica do hospital, substituindo o aparelho atual, que está fora de serviço. Sem o equipamento, pacientes de Santa Cruz do Sul são redirecionados para Passo Fundo, a 216 quilômetros de distância. Além de angiografias, será possível realizar cateterismos cardíacos, estudo eletrofisiológico e ablação.

O Hospital Santa Cruz possui 116 anos de atuação como centro de saúde no Vale do Rio Pardo. É referência para mais de 545 mil pessoas da região. Conta com 249 leitos disponíveis (152 pelo SUS), corpo clínico com 262 médicos e equipe de 940 funcionários. É mantido pela Associação Pró Ensino em Santa Cruz do Sul.

Governo gaúcho inaugura nova UTI Pediátrica em hospital de Santa Cruz do Sul

