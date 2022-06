Rio Grande do Sul Governo gaúcho indeniza famílias que residiam às margens da ERS-118, na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2022

Um trecho de mais de 21 quilômetros da rodovia foi duplicado Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Um trecho de mais de 21 quilômetros da rodovia foi duplicado. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governo gaúcho indenizará as famílias que residiam às margens da ERS-118 e foram retiradas para a realização das obras de duplicação da rodovia, entre Sapucaia do Sul e Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo o Palácio Piratini, a iniciativa é um desdobramento do programa Avançar nas Obras e Habitação, que está aportando R$ 143,67 milhões para a promoção da habitação de interesse social. Atualmente, as famílias são beneficiárias do programa Aluguel Social, que não é reajustado há mais anos.

O ato de assinatura das indenizações ocorrerá nesta -feira (29), às 14h, no Piratini, em Porto Alegre. A solenidade contará com a presença das famílias contempladas, do governador Ranolfo Vieira Júnior, do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e do secretário estadual de Obras e Habitação, Volnei Minozzo.

