Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre tem 1.310 vagas de emprego cadastradas nesta semana

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2022

Construção civil é o setor com maior número de oportunidades de trabalho Foto: Alex Rocha/PMPA Construção civil é o setor com maior número de oportunidades de trabalho. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Sine Municipal de Porto Alegre tem 1.310 vagas disponíveis no sistema. Para retirar a carta de encaminhamento de entrevista de emprego, o interessado deve comparecer na unidade da av. Sepúlveda, s/nº (esquina com Mauá, no Centro Histórico), das 8h às 17h.

Há oportunidades para diversas áreas, mas a construção civil é destaque em número de vagas, com 147 para montador de estruturas metálicas, 132 para eletricista e 93 para carpinteiro.

O Sine disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para agilizar o atendimento. Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Sine nos Territórios

Com o objetivo de expandir o atendimento e a intermediação de mão de obra, o Sine Municipal dá início ao projeto Sine nos Territórios, em parceria com a Fundação de Assistência Social e Cidadania. Toda sexta-feira, a equipe do Sine sairá do Centro para atender em outra região da cidade. A primeira ação será no dia 8 de julho, no Serviço de Atendimento à Família Extremo Sul.

Entrevistas diretas

De 27 a 30 de junho, a unidade do Sine Municipal fará a intermediação para 256 vagas de quatro diferentes áreas: 200 para operador de telemarketing receptivo, 50 para atendente de loja, três para estoquista e três para motorista. As entrevistas serão realizadas na sede do Sine Municipal.

Confira as vagas disponíveis para a semana

Açougueiro – 11

Agente de microcrédito – 1

Agente de vendas de serviços – 10

Agente educador – 1

Agente vistor – 2

Ajudante de açougueiro (comércio) – 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 3

Ajudante de eletricista – 15

Ajudante de estruturas metálicas – 8

Ajudante de obras – 43

Ajudante de reparador (telecomunicações) – 1

Ajudante de serrador – 2

Analista de mídias sociais – 1

Analista de recursos humanos – 2

Analista de suporte técnico – 1

Analista financeiro (instituições financeiras) – 1

Armador de estrutura de concreto – 10

Armador de estrutura de concreto armado – 40

Armador de ferragens na construção civil – 1

Armador de ferros – 5

Artífice de manutenção – 2

Assistente comercial de seguros – 1

Assistente de contadoria fiscal – 1

Assistente de logística de transporte – 1

Assistente de vendas – 5

Assistente técnico florestal – 1

Atendente de balcão – 2

Atendente de cafeteria – 1

Atendente de farmácia (balconista) – 1

Atendente de lojas – 29

Atendente de lojas e mercados – 1

Atendente de padaria – 6

Atendente de pedágio – 2

Atendente de telemarketing – 1

Auditor financeiro – 1

Auxiliar administrativo – 14

Auxiliar contábil – 1

Auxiliar de almoxarifado – 40

Auxiliar de contabilidade – 1

Auxiliar de costura – 2

Auxiliar de cozinha – 10

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 1

Auxiliar de escritório – 2

Auxiliar de estoque – 1

Auxiliar de expedição – 12

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes – 10

Auxiliar de limpeza – 28

Auxiliar de linha de produção – 27

Auxiliar de logística – 5

Auxiliar de manutenção predial – 1

Auxiliar de marceneiro – 6

Auxiliar de mecânico de autos – 4

Auxiliar de pessoal – 1

Auxiliar de pizzaiolo – 2

Auxiliar de técnico de controle de qualidade – 1

Auxiliar de veterinário – 1

Auxiliar de vidraceiro – 1

Auxiliar financeiro – 1

Auxiliar mecânico de refrigeração – 10

Auxiliar operacional de logística – 1

Azulejista – 36

Babá – 16

Barman – 2

Bolseiro (bolsas de couro) – 2

Caldeireiro de manutenção – 1

Camareira de hotel – 1

Carpinteiro – 93

Carpinteiro de obras – 2

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) – 25

Caseiro – 1

Ceramista – 5

Chanfrador de calçados – 1

Chapeador de veículos – 1

Chapista de lanchonete – 1

Chefe de confeitaria – 1

Chefe de serviço de limpeza – 10

Colocador de assoalho – 1

Colocador de estruturas metálicas – 8

Condutor de bicicleta no transporte de mercadorias – 2

Confeiteiro – 3

Conferente de logística – 1

Consultor de vendas – 4

Controlador de acesso – 5

Controlador de orçamento – 1

Cortador de roupas – 1

Costureira de máquina reta – 3

Costureira em geral – 8

Cozinheiro de restaurante – 1

Cozinheiro geral – 14

Desenhista detalhista – 1

Desenhista mecânico – 1

Educador social – 1

Eletricista – 132

Eletricista auxiliar – 1

Eletricista de instalações – 6

Eletricista de instalações (edifícios) – 10

Eletricista de manutenção industrial – 1

Eletrotécnico – 4

Emendador de fios (elétricos e telefônicos) – 1

Empregado doméstico nos serviços gerais – 19

Empregado doméstico arrumador – 1

Empregado doméstico faxineiro – 1

Empregado doméstico diarista – 3

Encanador – 30

Encanador industrial – 10

Encarregado de almoxarifado – 1

Encarregado de obras – 11

Encarregado de produção na fabricação de produtos de cerâmica, porcelanatos e afins – 1

Encarregado eletricista de instalações – 1

Estoquista – 4

Farmacêutico – 1

Ferramenteiro – 1

Ferreiro – 10

Ferreiro armador na construção civil – 5

Fibrador (fabricação de fibra de vidro) – 2

Fonoaudiólogo geral – 2

Fresador cnc – 1

Funileiro montador – 1

Garçom – 1

Gerente de loja e supermercado – 3

Gerente de produção – 1

Gerente de restaurante – 1

Gerente de vendas – 2

Gesseiro – 5

Impressor digital – 1

Impressor (serigrafia) – 2

Impressor serigráfico – 1

Inspetor de qualidade – 1

Instalador de antenas de televisão – 1

Instalador de aparelhos telefônicos – 15

Instalador de equipamentos de comunicação – 2

Instalador de painéis – 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 1

Instalador de som e acessórios de veículos – 2

Instalador hidráulico – 5

Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações – 4

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos – 1

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados – 1

Instrumentista de precisão – 1

Instrutor de informática – 1

Jardineiro – 28

Lavador de veículos – 11

Manobrista – 2

Marceneiro – 1

Marmorista (construção) – 3

Mecânico de auto em geral – 1

Mecânico de automóvel – 2

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 3

Mecânico de manutenção de tratores – 1

Mecânico de motor a diesel – 3

Mecânico de refrigeração – 21

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) – 4

Mecânicos de veículos automotores – 1

Mestre de obras – 5

Metrologista auxiliar – 5

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo – 1

Montador, a mão – 1

Montador de equipamentos elétricos (instrumentos de medição) – 2

Montador de estruturas metálicas – 147

Motofretista – 1

Motorista auxiliar de tráfego – 1

Motorista carreteiro – 8

Motorista de caminhão – 11

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk – 1

Motorista entregador – 1

Oficial de manutenção – 1

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 2

Operador de atendimento receptivo (telemarketing) – 6

Operador de bomba de concreto – 1

Operador de caixa – 6

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 12

Operador de escavadeira – 1

Operador de furadeiras – 1

Operador de instalação de ar-condicionado – 3

Operador de manutenção eletromecânica – 1

Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) – 1

Operador de máquinas fixas, em geral – 18

Operador de processos automatizados de pintura – 2

Operador de retro-escavadeira – 4

Operador de rolo compactador – 1

Operador de telemarketing ativo – 5

