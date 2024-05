Rio Grande do Sul Governo gaúcho inicia entrega dos cartões do SOS Rio Grande do Sul em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Cidadãos que têm direito ao benefício podem retirar os cartões em dois pontos da cidade, localizados nas zonas Norte e Sul. Foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini Com as entregas, até o final da semana, o valor total dos recursos distribuídos deve alcançar R$ 10,91 milhões. (Foto: Secom/RS) Foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Iniciou nesta terça-feira (28) a distribuição dos cartões para acesso aos recursos do Pix SOS Rio Grande do Sul para os moradores de Porto Alegre. Cidadãos que têm direito ao benefício podem retirar os cartões em dois pontos da cidade, localizados nas zonas Norte e Sul, até o final da tarde desta quarta (29).

Locais e horários

A entrega dos cartões será feita na capital gaúcha das 9h às 17h. Locais de retirada:

Zona Norte: quadra de ensaios da A.R.C. Unidos da Vila do Iapi

Zona Sul: agência do Tudo Fácil

Ordem de retirada

Os beneficiários cujos nomes começam com as letras de A a J que não conseguiram retirar seus cartões nesta terça ainda poderão fazê-lo na quarta em qualquer um dos dois pontos de retirada. Na quarta, pessoas com nomes iniciados com as letras de K a Z também poderão retirar seus cartões.

Requisitos para receber o benefício

Para ter direito ao benefício, o representante do núcleo familiar deve atender aos seguintes critérios:

Estar incluído no Cadastro Único (CadÚnico);

Ter renda familiar de até três salários-mínimos;

Não ter sido contemplado pelo programa Volta por Cima do governo do Estado;

Estar desabrigado ou desalojado.

A liberação do cartão é feita mediante a apresentação de um documento de identificação com foto. É possível consultar a disponibilidade do cartão para retirada por meio do link abaixo. A distribuição dos cartões é uma medida de apoio emergencial para as famílias afetadas. Até a primeira quinzena de junho, as 21 mil famílias mapeadas nesta primeira fase devem receber o cartão com R$ 2 mil creditados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-inicia-entregas-dos-cartoes-do-sos-rio-grande-do-sul-em-porto-alegre/

Governo gaúcho inicia entrega dos cartões do SOS Rio Grande do Sul em Porto Alegre

2024-05-28