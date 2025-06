Rio Grande do Sul Governo gaúcho investe quase R$ 70 milhões em dragagem para garantir condições de navegação no Guaíba

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2025

No canal de Itapuã a retirada se sedimentos já foi concluída. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom-RS)

Com investimento R$ 68 milhões do governo gaúcho, as operações de dragagem prosseguem no Guaíba para garantir condições de transporte fluvial. A retirada de sedimentos de seu leito tem por objetivo a manutenção de uma profundidade mínima de 6 metros nos principais trechos de navegação, tarefa realizada desde março por cinco embarcações em áreas próximas de Porto Alegre. Mais de 1,6 metros-cúbicos de material já foram removidos.

A operação é realizada nos canais de Leitão e Pedras Brancas, como parte de um trabalho mais amplo nas hidrovias gaúchas, ainda afetadas pelo acúmulo atípico de sedimentos em decorrência das enchentes do ano passado. O total de recursos destinados a essa finalidade ultrapassa R$ 730 milhões, provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) para iniciativas de enfrentamento das consequências sociais, econômicas e ambientais da catástrofe climática.

Próximos passos

No Cais da capital gaúcha, mais duas dragas estão em preparativos finais para entrar em funcionamento – a primeira nos próximos dias e a segunda antes do fim de julho, totalizando assim sete embarcações. O equipamento utilizado é um dos maiores da modalidade no País e deve ampliar de forma significativa a capacidade de retirada de material, que só pode ser feita sob condições meteorológicas favoráveis.

O trabalho já foi concluído no canal de Itapuã, ao passo que nos canais de São Gonçalo e Furadinho a atividade tem início previsto para aproximadamente um mês. Além disso, já está em fase preparo uma licitação para que o serviço chegua aos oito canais do Guaíba ainda não contemplados, bem como nos quatro da Lagoa dos Patos.

(Marcello Campos)

