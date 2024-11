Rio Grande do Sul Governo gaúcho investe R$ 2 milhões em três obras de escolas, em Pelotas e Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

Mais de 1,2 mil alunos são beneficiados pelas reformas iniciadas em outubro Foto: Joana Dombkowitsch/SOP Mais de 1,2 mil alunos são beneficiados pelas reformas iniciadas em outubro Foto: Joana Dombkowitsch/SOP

O governo do Rio Grande do Sul está investindo mais de R$ 2 milhões em três escolas de Pelotas e Porto Alegre, beneficiando professores, funcionários e 1.295 estudantes da EEEF (Escola Estadual de Ensino Fundamental) Doutor Armando Fagundes, em Pelotas, e dos porto-alegrenses Colégio Estadual (CE) Presidente Arthur da Costa e Silva e EEEF Professora Thereza Noronha de Carvalho.

As obras estão sendo realizadas desde outubro pela contratação simplificada, modelo que dá mais agilidade à manutenção dos prédios escolares.

Nesse sistema lançado em março, as licitações são feitas por lotes, conforme a área de abrangência das Crops (Coordenadorias Regionais de Obras Públicas). Não é preciso fazer uma licitação para cada reforma.

Basta acionar a empresa pré-contratada responsável pelo lote que a escola integra e demandar o serviço em um catálogo à disposição da SOP, permitindo prazos muito menores. Uma mesma região pode ter mais de um lote, sendo atendida por mais de uma empresa.

Atualmente, o governo estadual está investindo mais de R$ 34 milhões em obras em andamento pela contratação simplificada. São 72 demandas em atendimento em 67 escolas. A maior parte delas fica em Porto Alegre: são 39 demandas em 37 instituições, para as quais são destinados R$ 19 milhões. Pelotas, por sua vez, tem oito obras em andamento em seis escolas, com investimento de R$ 4,6 milhões.

As reformas fazem parte de uma recuperação da infraestrutura da rede escolar estadual que o governo do Rio Grande do Sul vem fazendo desde 2023, quando, no início da atual gestão, o governador Eduardo Leite colocou a educação como prioridade de seu segundo mandato.

Como resultado dessa retomada da capacidade de investimentos do Estado, por meio da contratação simplificada e de outros processos, já foram concluídas 315 obras, em 22 meses, em 280 escolas, para as quais foram destinados R$ 90 milhões.

